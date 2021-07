Tréner Zuzany Rehák Štefečekovej o zlatej medaile: Krajšiu bodku za kariérou som si nemohol želať!

Bol pri prvom olympijskom bode pre Slovensko v Atlante 1996, bol pri prvej olympijskej medaile pre Slovensko v streľbe a dočkal sa aj toho, čo mu v zbierke chýbalo: olympijského zlata!

Branislav Slamka je reprezentačným trénerom našich strelcov od roku 1993 a po Zuzkinom triumfe vyhlásil:priznal dojatý rodák zo Zvolena, ktorý sa postaral o viac ako sto medailí našej športovej streľby z vrcholných po­dujatí.Finále som prežíval v pohode, Zuzka bola stále v hre o medailu a bola perfektne pripravená. To, čo predviedla v základnej časti aj vo finále, bola vynikajúca práca,“ pochválil Slamka, ktorý je asi posledný štátny tréner od vzniku Slovenska v roku 1993.O športovej budúcnosti svojej najúspešnejšej zverenky nechcel debatovať. Vie, že to je len a len jej vec, ako sa rozhodne. Nakoniec však predsa len vyslovil jedno (ne)skromné želanie, aby olympijské zlato pomohlo jeho športu.Až teraz, tento posledný rok sa vďaka primátorovi v Trnave začalo niečo hýbať, tak dúfam, že kompetentní to zachytia a konečne pomôžu aj nám vybudovať niečo dôstojné!“ dodal.