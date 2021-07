Otec Zuzany Rehák Štefečekovej: Zlato je čerešnička, rekord teší viac!

Otec zlatej slovenskej strelkyne z OH 2020 Zuzany Rehák Štefečekovej sa najviac teší z rekordu, ktorý jeho dcéra vytvorila na ceste do finále trapu.

V semifinále dosiahla maximálny možný počet 125 bodov. Podľa Andreje Štefečeka je zlatá medaila už iba čerešnička na torte.



Slovenská reprezentantka postúpila do finále z prvej priečky v novom svetovom rekorde 125 bodov. Ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel a prekonala výkon 123 Fínky Satu Mäkeläovej-Nummelovej z marca 2019. "Ten rekord ma teší viac, než samotná medaila. Zlatý kov je už len čerešnička na torte. Ten rekord sa totiž nedá prekonať, ale iba vyrovnať. To je na ňom krásne," povedal pre TASR Štefeček.



Pre 37-ročnú ročnú rodáčku z Nitry ide o tretí olympijský kov. Po striebrach z rokov 2008 a 2012 získala prvé zlato. Jej životná streľba neušla pozornosti jej otca, ktorý pôsobí aj ako tréner: "Jej dnešné výkony som, samozrejme, sledoval v priamom prenose. Pri tretej olympiáde si to už človek tak neberie. Skôr som si všímal nastavenie súperiek a ich štýl. Následne som si to kombinoval v hlave a uvažoval nad priebehom."



Podľa jej otca zavážili aj skúsenosti: "Skúsenejšie dievčatá majú ´odstrieľaných´ veľa európskych a svetových súťaží. Vedia sa pripraviť inak ako mladé dievčatá, ktoré sú prvýkrát na OH. Preto som napríklad veľmi nepočítal s jej prvou (striebornou) medailou z OH 2008 v Pekingu."