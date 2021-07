Gól roka ešte pred začiatkom sezóny? Mladík z Manchestru United to trafil geniálne!

Svedčia o tom aj letné transfery, ktoré klub uskutočnil. Okrem Jadona Sancha mužstvo vystužilo aj defenzívu v podobe Raphaela Varaneho.



Manchester United posledne odohral prípravný zápas s Brentfordom. Ten sa skončil nerozhodne 2:2. O moment zápasu sa však postaral Andreas Pereira. Ten po odrazenej lopte vypálil neskutočnú bombu na bránu, ktorá po odraze od hornej žrde skončila za chrbtom brankára. Nie je to smelý výrok, ak povieme, že tento zásah bude rozhodne ašpirovať na gól roka.

Stop what you're doing and admire this piece of magic 😱#MUFC @AndrinhoPereira