Belinda Benčičová si v Tokiu zahrá finále ženskej dvojhry: Podiel na tom má aj Slovensko!

Vo finále ženskej dvojhry na tenisovom turnaji v rámci olympijských hier v Tokiu sa stretnú Švajčiarka Belinda Benčičová a Češka Markéta Vondroušová.

Benčičová si v prvom semifinále v dramatickom trojsetovom boji poradila s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu za 164 minút 7:6 (2), 4:6, 6:3. V súboji turnajovej deviatky s pätnástkou favorizovaná Benčičová v treťom sete dvakrát doháňala manko jedného brejku, ale od stavu 3:3 už súperke nepustila ani jeden jednu hru. Pri svojom podaní premenila prvý mečbal, keď jej súperka zahrala return do siete. Krátko na to Švajčiarka klesla na kolená a zakryla si oči rukami. Zakrátko jej skrivilo ústa od víťazných sĺz.

Dvadsaťštyriročná Benčičová postupom do olympijského finále dosiahla najväčší úspech svojej kariéry. A v prípade finálového triumfu sa bude tešiť z toho, čo sa nepodarilo ani dvom veľkým švajčiarskym tenisovým legendám. Roger Federer ani Martina Hingisová nikdy nedobyli olympijský titul vo dvojhre. Jediný Švajčiar, ktorému sa to podarilo, bol Marc Rosset na OH 1992 v Barcelone. "Moje emócie sú obrovské. Mať medailu z olympijských hier je obrovský výsledok. Už len účasť v Tokiu je čosi výnimočné a úžasné. O medaile som snívala a teraz sa to stalo realitou. Cítim úľavu a prežívam šťastie," vravela Belinda Benčičová podľa webu WTA.

Súčasná svetová hráčka číslo 9 je držiteľka štyroch titulov vo dvojhre na hlavnom ženskom okruhu WTA, na grandslamovom turnaji sa dostala dosiaľ najďalej do semifinále na US Open 2019. Kúsok jej súčasného olympijského úspechu patrí aj Slovensku. Benčičová má rodičov aj priateľa a zároveň kondičného trénera v jednej osobe zo Slovenska. Pred rokom v jarnom období počas prvej fázy pandémie koronavírusu trávila veľa času na Slovensku, kde aj trénovala a dokonca sa stala víťazkou bratislavského turnaja v rámci tenisového seriálu Peugeot Tennis Tour 2020.

Život na Slovensku si veľmi pochvaľovala a v tejto súvislosti pre švajčiarske médiá povedala: "Intenzívne som začala variť a piecť. Kedysi som musela volať mamu pre každé jedlo a spýtať sa, ako to urobiť. Teraz to dokážem už sama, som na to skutočne hrdá. Rada pripravujem hovädzie mäso so zeleninou a šalátom, tiež cestoviny. A ešte radšej pečiem. Skúsila som už štrúdľu aj slovenské pečivo, celkovo pečenie je tu veľmi populárne. Keď nám Martinova babička priniesla niečo sladké, vždy to chutilo fantasticky. Kuchyňa je na Slovensku skvelá."

Finálová súperka Benčičovej vzišla z druhého semifinále, v ktorom nenasadená Vondroušová nečakane hladko za 65 minút zdolala turnajovú štvorku Jelinu Monfilsovú (Svitolinovú, pozn.) z Ukrajiny 6:3, 6:1. Finalistke Roland Garros spred dvoch rokov Vondroušovej stačilo 14 víťazných úderov, keďže jej súperka urobila až 29 nevynútených chýb. Po skalpe svetovej dvojky Naomi Osakovej si česká hráčka pripísala prestížny triumf nad ďalšou hráčkou Top 10 Monfilsovou, ktorá sa nedávno vydala za Francúza Gaela Monfilsa. Jej postup do finále je o to pozoruhodnejší, že na 42. mieste rebríčka WTA je aktuálne až piata najlepšia česká hráčka. Pred ňou sú Karolína Plíšková (7.), Barbora Krejčíková (11.), Petra Kvitová (13.) aj Karolína Muchová (23.). V Tokiu pôvodne Vondroušová ani nemala byť, ale po dlhodobom zranení využila tzv. chránený renking, v ktorom bola vyššie ako jej krajanka Muchová.