Tomáš Tatar je pred novou sezónou stále bez klubu: Čoraz viac sa začína šepkať o tomto mužstve!

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) je pred novou sezónou stále bez klubu!

V drese Montrealu odohral tri po sebe idúce sezóny. Tá posledná však preňho nemala ideálny priebeh. Za celú sezónu odohral iba 55 zápasov, z toho 50 v rámci základnej časti a iba 5 v play off. Pozvyšok vyraďovacej časti sedel buď na tribúne alebo ho diváci pri televíznych obrazovkách nenašli ani tam. Vo všetkých zápasoch nazbieral 31 bodov (10G+21A).



Fakt, že Tomáš Tatar nemá dobré vzťahy s trénerom Ducharmeom nepridáva na možnosti, že by Tomáš zotrval. V zámorských mediách sa čoraz viac začína ozývať, že by si Slovák od ďalšej sezóny mohol obliecť dres Toronta Maple Leafs.