Bývalý futbalový reprezentant Marek MIntál začína pátranie: Je Eliška jeho rodina?

Zaujala ho. Počas tokijských jázd slovenskej vodnej slalomárky Elišky Mintálovej (22) spozornel aj bývalý futbalový reprezentant Marek Mintál(43).

Súčasnému asistentovi reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča vŕtala v hlave zhoda mien a tak sa rozhodol zistiť, či nie sú v nejakom príbuzenskom vzťahu.

Ak to Marekovi Mintálovi pracovné povinnosti dovolia, sleduje výkony športovcov na tohtoročnej olympiáde, pochopiteľne, najmä tých slovenských. V utorok ho zaujalo 9. miesto vodnej slalomárky Elišky Mintálovej, rodáčky z Tepličky nad Váhom, ktorá je od Žiliny, kde sa narodil on, vzdialená iba tri kilometre. Vzhľadom na to, že v tomto kraji je to frekventované priezvisko, bývalý futbalista sa pre Nový Čas začal zamýšľať nad tým, či nie sú v nejakom príbuzenskom vzťahu.

"Veru neviem vám povedať, či sme nejaká rodina. Úplne najbližšia asi nie, ale budem musieť zistiť u rodinných príslušníkov, či aspoň nie nejaká vzdialená. Každopádne som jej však ako menovkyni silno držal palce. Samozrejme, že aj ostatným našim športovcom," vyjadril sa Marek Mintál.