Slovan siahal po veľkom obrate: V Lige majstrov ale končí!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vypadli v 2. predkole Ligy majstrov 2021/2022 so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Po bezgólovej domácej remíze v prvom súboji prehrali v stredajšej odvete v Berne 2:3.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský majster sa presunul do Európskej ligy UEFA, kde sa v 3. predkole pobije o postup do play off s gibraltárskym šampiónom Lincoln Red Imps. Toho vyradil rumunský CFR Kluž po výhrach 2:1 vonku, resp. 2:0 doma. Ak "belasí" súpera z Gibraltáru eliminujú, budú mať istý postup minimálne do základnej skupiny novej Európskej konferenčnej ligy.



odveta 2. predkola LM 2021/2022:

Young Boys Bern - Slovan Bratislava 3:2 (2:0)

Góly: 10. Siebatcheu (z 11 m), 24. Garcia, 49. Aebischer - 60. Kanga (vlastný), 62. Henty, ŽK: Fassnacht, Aebischer - Henty, De Marco, Weiss ml., Rabiu. Rozhodovali: Peljto - Ibrisimbegovič, Beljo (všetci BaH)



Bern: von Ballmoos - Hefti, Camara, Zesiger, Garcia - Fassnacht, Sierro (70. Martins), Aebischer, Moumi Ngamaleu (58. Spielmann) - Elia (89. Lauper), Siebatcheu (58. Kanga)

Slovan: Chovan - Medveděv (46. Zmrhal), Kashia, Božikov, De Marco (87. Abena) - Kankava, de Kamps (81. Rabiu) - Pauschek, Weiss ml., Ratao (73. Čavirč) - Henty (81. Strelec)

/prvý zápas: 0:0, do 3. predkola postúpil Bern/





Bern mal na umelej tráve od začiatku viac loptu na kopačkách a snažil sa hostí zatlačiť do defenzívy. Prvú šancu mal už v 6. minúte domáci Hefti, z uhla však vystrelil nad. Následne prišiel nešťastný okamih pre hostí. Medveděv sa v 8. minúte v šestnástke pošmykol a po páde na zemi zahral rukou. Nariadenú penaltu s prehľadom premenil Siebatcheu. V 20. minúte Camara fauloval v šestnástke Rataa a šancu kopať pokutový kop dostali aj hostia. Loptu si na biely bod postavil sám faulovaný Brazílčan, ale jeho strelu k ľavej tyči domáci kapitán a brankár von Ballmoos zlikvidoval. Trest za premárnenú šancu na vyrovnanie prišiel o pár minút, keď z nenápadnej akcie vystrelil z hranice šestnástky Garcia a lopta sa od pravej tyčky odrazila za chrbát Chovana. Young Boys v ďalších fázach s prehľadom kontroloval priebeh, jeho hráči boli agresívnejší v súbojoch, zbierali druhé lopty a hostí k ničomu nepúšťali. "Belasí" pôsobili pasívnejšie a nevedeli udržať loptu dlhšie v kombinácii.



Ak chceli hostia so zápasom ešte niečo urobiť, potrebovali po zmene strán dať rýchly gól. Opak bol pravdou, Kashia v snahe zastaviť prenikajúceho Eliu fauloval a z nariadeného priameho kopu skvele do ľavého horného rohu trafil Aebischer - 3:0. Zdalo sa, že o postupujúcom je rozhodnuté, ale hostia boli proti. V 60. minúte zahral Weiss priamy kop a striedajúci Kanga si len po pár sekundovom pobyte na ploche dal vlastný gól. A o dve minúty už bol rozdiel v skóre len jednogólový, pretože Weiss vysunul Rataa, ten našiel presným centrom osamoteného Hentyho, ktorý v pozícii na päťke nezaváhal - 2:3. V 75. minúte mohol domácim dať opäť dvojgólové vedenie Elia, jeho volej z dobrej pozícii ale cestu do siete nenašiel. V závere sa Bern snažil kontrolovať loptu a Slovan vytiahol vysoký pressing. V 86. minúte hostia takmer dosiahli vyrovnanie, po priamom kope Weissa a závare v šestnástke však Kankava napálil loptu len do brvna a hlavička De Marca z dorážky išla tesne vedľa. Keďže domáci v nadstavenom čase nevyužili tri šance, skóre sa už nezmenilo a Slovan v LM skončil.