Rooney po bujarej párty skončil na hoteli s troma polonahými kráskami: Čo sa dialo v izbe?

Wayne Rooney sa preslávil nielen svojimi fantastickými gólmi a futbalovým umením, ale aj množstvom opileckých škandálov.

Tento zoznam rozšíril ďalším "kúskom", o ktorý sa postaral cez víkend. Jeho manželka Coleen s ich spoločnými štyrmi deťmi je na dovolenke a nezbedník Wayne sa to rozhodol využiť.

V sobotu bol na poriadne divokej párty, po ktorej skončil s troma polonahými kráskami na hotelovej izbe. Podľa informácií The Sun sa Wayne Rooney "zaplietol" so snapchat modelkou Tayler Ryan a jej kamarátkami Elise Melvin a Brooke Morgan.

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery priamo z hotelovej izby! Čo sa tam dialo? Nič veľké. Opitý Wayne zaspal v mikine a rifliach na stoličke a dievčatá si fotili vtipné zábery.

Jedno z dievčat odfotilo svoj zadok pri Waynovi a zverejnilo záber s popiskom "Mooney Rooney". Na fotkách vidieť, že dievčatá si to poriadne užívali a po izbe sa prechádzali len v spodnej bielizni.

Celé to začalo vo VIP boxe v luxusnom Chinawhite clube v Manchesteri, kam Wayne Rooney zavítal po tom, ako jeho Derby prehralo prípravný zápas.

„Dievčatá oslavovali narodeniny kamaráta. Milujú Chinawhite a sú tu vždy, ale nemohli uveriť svojmu šťastiu, keď boli pozvaní - boli ohromené," poskytol jeden z kamarátov svedectvo pre The Sun.

„Strávili tam s ním a jeho kamarátmi pár hodín, kým sa pohli ďalej. Rooneyho potom sprevádzali dvaja priatelia, keď šiel do hotelovej izby dievčat."

„Boli polichotené. Mali skutočne dobrú noc a povedali, že Wayne a jeho priatelia boli milí. Dievčatá milujú párty, ale myslím si, že to bola asi najdivokejšia noc ich života."

„Žiadny sexuálny kontakt nebol - bola to len skvelá noc. Wayne ich veľmi pochválil, ako vyzerajú, ale nič sa nestalo."

Na internete sa objavili fotografie z párty. Na jednej z nich vidieť Waynea, ako sa túli k jednej blondínke. Na ďalšej veselo máva pohárom vína s poriadne zakaleným zrakom. Na inej sedí na gauči v spoločnosti jednej z krások.

Rooney po tom, ako sa na hoteli prebral v izbe s troma slečnami, okamžite apartmán opustil. Zavolal jednému z kamarátov, ktorý ho prišiel odviezť. Dievčatá odchádzali z hotela okolo 12:30 v nedeľu. Potvrdili, že strávili noc s Rooneym, no nekonkretizovali, čo sa v izbe dialo. Tvrdí The Sun.

S Coleen je ženatý už 13 rokov, no ich vzťah naštrbili viaceré Wayneove nevery či opilecké kontroverzie. Coleen od neho neraz žiadala, aby skoncoval s pitím, ktoré prináša do ich vzťahu výrazné problémy.

English football legend Wayne Rooney has gone viral, after being caught cheating. pic.twitter.com/R9fnIQt34f