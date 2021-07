Svojho času mal našliapnuté do NHL: Zvolen získal kanadskú posilu

Extraligový klub HKM Zvolen podpísal ročný kontrakt s kanadským hokejistom Jérémym Royom.

"Sme radi, že je u nás, veď svojho času mal našliapnuté do NHL," povedal na margo nového obrancu skaut zvolenského klubu Patrik Ryba pre hkmzvolen.sk.



Roya si v drafte NHL v roku 2015 vybral klub San Jose Sharks z celkového 31. miesta. Do najprestížnejšej súťaže sa však neprebojoval, uplynulé štyri sezóny strávil v AHL. V ročníku 2020/2021 si obliekal dres klubu San Diego Gulls, za ktorý nastúpil do 16 zápasov, v ktorých získal 2 body za asistencie. "Dôvod malého počtu odohraných zápasov Jérémyho v uplynulej sezóne je ten, že pre covid nechcel cestovať z Kalifornie. Napriek tomu od neho očakávame, že nezostane nič dlžný svojej povesti, zastane si miesto v defenzíve aj v presilovkách a bude produktívny hráč. Sme radi, že je u nás, veď svojho času mal namierené do NHL," uviedol Ryba.