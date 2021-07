Konflikt na Oktagone! Alex Cverna popísal dramatické chvíle, chránil zraneného Karlosa a tehotnú Lelu

Škandál na Štvanici! Po zranenom Karlosovi Vémolovi išiel neznámy vyrývač. Situáciu riešil "Terminátorov" kamarát, tiež zápasník MMA Alex Cverna. Ten opísal, čo sa vlastne stalo a ako ochránil Karlosa a tehotnú Lelu!

Uplynulú sobotu sa odohral na pražskej Štvanici turnaj organizácie OKTAGON MMA. Bol to veľký sviatok, pretože sa konečne mohli do hľadiska vrátiť fanúšikovia.

Práve v tejto súvislosti sa však vyskytol aj jeden nepríjemný incident. Neznámy "vyrývač" provokoval zraneného Karlosa Vémolu, ktorý má ruku v bandáži po tom, čo absolvoval operáciu.

V jeden moment sa strhla veľká mela a schyľovalo sa k bitke. Karlosa si zastal jeho kamarát Alexander Cverna, bojovník MMA v ťažkej váhe. Pre provokatéra bolo šťastím, že ho vyviedli ochrankári skôr, ako k niečomu prišlo.

„Sedíme s Karlosom v prvom rade a naraz ide okolo maník, ktorý ho štuchne do brady."

„A to úplne úmyselne. Bolo vidieť, že to mal dopredu pripravené. A dobre vedel, že je teraz Karlos v takom stave, že sa s nikým nemôže biť," hovoril Cverna pre portál kaocko.cz.

„Tak som na neho hodil zlý pohľad, ale ďalej som to nechal tak. Ten chlapec si to naviac namieril rovno do klietky, ale z nej ho rýchlo vyhodili. Možno aj preto, že mal nohavice celé od krvi.“

„Potom pozerám, že sa vracia naspäť. A to už som mal tušenie, že sa niečo stane. Zvlášť keď si hladil pravú ruku, s ktorou chcel opäť siahnuť na Karlosa.“

„Ale to už som mu znovu nedovolil. Tú ruku som mu chytil a odstrčil som ho. On sa otočil a ohnal sa po mne, ale to už ho vedľa chytil Rittig.“

„A to už som si nenechal líbiť vôbec. Nechcel som, aby sa s ním Rittig nejak naťahoval, naviac tam sedela aj tehotná Lela a ja som nemohol dopustiť, aby na ňu spadli. Tak som po ňom vyštartoval, ale to už ho ťahali odtiaľ preč.“

„Ešte že tak. Keby také šťastie nemal, niečo by som mu asi spravil."