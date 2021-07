Ako dopadnú slovenské tímy v novej konfederačnej lige? Najlepšie to má rozbehnuté Žilina!

Budú to fušky, ale zvládnuť to môžu. Z troch slovenských tímov, ktoré sa dnes predstavia v odvetách 2. predkola Európskej konfederačnej ligy má najlepšiu pozíciu Žilina.

Tá vyhrala na pôde cyperského Apollonu Limassol 3:1 a prakticky si tým zabezpečila postup. Žilinčania predviedli na Cypre jeden z najlepších výkonov pod vedením trénera Pavla Staňa a pred odvetou to majú teda dobre rozohraté. „Kým je však lopta v hre, stať sa môže všeličo,“ varuje žilinský kouč.

To futbalisti Trnavy, ktorí sa „trepali“ dvomi autobusmi do Rumunska na odvetu s tímom Sepsi, to budú mať náročnejšie. Doma totiž uhrali bezgólovú remízu a do odvety pôjdu s cieľom streliť gól. „Bude to však ťažké, súper disponuje skúseným mužstvom,“ vyhlásil kouč Spartaka Michal Gašparík.

Najťažšiu pozíciu bude mať Dunajská Streda, ktorá minulý týždeň prehrala v Belehrade s Partizanom 0:1. „Napriek tomu chceme vybojovať postup,“ povedal pre klubovu stránku útočník DAC Abdulrahman Taiwo.

Naše tímy v EKL

18.30: Sepsi - Trnava

18.45: Žilina - Apollon

20.45: DAC - Part. Belehrad