Do finále v strese a mrákotách: Z kvalifikácie idú ďalej Monika Škáchová aj Jakub Grigar

Miestenky do finále si vybojovala aj druhá polovica zástupcov slovenského vodného slalomu v Tokiu. Obaja rodáci z Liptovského Mikuláša, kanoistka Monika Škáchová i kajakár Jakub Grigar priznali, že v Kasai Canoe Slalom Centre chvíľami bojovali viac sami so sebou ako s divokou vodou.

„V prvej jazde tam bol trochu stres, ide o dosť v tejto novej súťaži, snažila som sa spraviť maximum. S trénerom sme sa dohodli, že pôjdem tak, aby som nerobila zbytočné chyby a mala pod kontrolou všetky bránky. V prvej jazde som nakoniec urobila väčšiu chybu, keď som sa musela vrátiť do jednej z bránok. Do druhej jazdy som išla napraviť chybu z predchádzajúcej jazdy a podarilo sa mi to. V semifinále pôjdem, čo to dá, a uvidíme, aký bude výsledok,“ prezradila Monika, ktorá štartuje v disciplíne, ktorá má v Tokiu premiéru. Do olympijského programu sa dostala po tom, čo bola zrušená tak úspešná disciplína pre Slovensko C2 a v rámci rovnosti pohlaví.

Kým Monika hovorila o strese, kajakár Jakub Grigar, ktorý skončil nakoniec ôsmy v kvalifikácii K1, opakovane hovoril o mrákotách, ktoré ho obchádzali najmä po prvej jazde. Že nebol celkom o.k., bolo vidno aj na obrazovkách RTVS, keď obhajca piatej priečky spred piatich rokov neodpovedal tak, ako u neho býva zvykom. „Je to tu v horúcom počasí a pri vysokej vlhkosti náročné. Ospravedlňujem sa, že som pri rozhovore nebol v dobrej kondícii,“ priznal Jakub a jedným dychom dodal: „Je to tu celkovo dosť náročné. Posledné štyri dni sme boli bez divokej vody, museli sme si vystačiť s hladkou na tréningoch a podľa toho to aj vyzeralo v mojej prvej jazde. V druhej jazde som sa už cítil oveľa lepšie.“ Najmä na ostrieľanejšieho Grigara sa v najbližších hodinách bude zväčšovať tlak. On je totiž poslednou medailovou nádejou slovenského vodného slalomu... Ak svoje snaženie sa nepretaví do cenného kovu ani on, bude Tokio prvou olympiádou bez cenného kovu spod piatich kruhov v ére samostatnosti...

kedy sa ide finále?

- C1 žien: štvrtok 29. júla o 8.55 SELČ

- K1 mužov: piatok 30. júla o 9.00 SELČ