Van Vleutenovú olympijské faux pas nezlomilo: Na druhý pokus sa už tešila oprávnene!

Konečne sa dočkala! Holandská cyklistka Annemiek Van Vleutenová (38) v nedeľu pobavila celý svet, keď si na pretekoch žien s hromadným štartom v cieli myslela, že získala zlato.

Zabudla však na to, že pred ňou sa už jedna pretekárka nachádzala. O pár dní neskôr však už mohla plnohodnotne osláviť zisk zlatej medaily v individuálnej časovke.



V stredajšej časovke jednotlivkýň zvíťazila sympatická Holanďanka o takmer minútu pred Švajčiarkou Marlen Reusserovou, bronz získala ďalšia Holanďanka Anna van der Breggenová. Tridsaťosemročná van Vleutenová si v Tokiu už vybojovala striebro v individuálnych pretekoch na ceste, v ktorých všetkým rybník vypálila Rakúšanka Anna Kiesenhoferová. V časovke už bola van Vleutenová úplne suverénna, trať okolo hory Fudži dlhú 22,1 km zvládla za 30:13,46 min. Na prvom medzičase viedla o šesť sekúnd, potom však pridala plyn a súperky vystavila do pozície štatistiek.



„Po pretekoch s hromadným štartom som vedela, že som v dobrej forme. Viem, že ľudia sa primárne sústredili na moje faux pas, no taký je život. Nikoho nezaujímal môj výkon. Dala som si preto na chvíľu pauzu od sociálnych sietí a s týmom sme prehodnotili viacero vecí. Práve ľudia okolo mňa mi dodali sebavedomie na to, aby som sa dnes mohla tešiť zo zlata,“ uviedla v cieli Van Vleutenová.

Roglič dominoval

Olympijským víťazom v cyklistickej časovke mužov sa v Tokiu stal s výrazným náskokom Slovinec Primož Roglič. Pred strieborným Holanďanom Tomom Dumoulinom mal náskok 1:01,39 min. Bronz získal Austrálčan Rohan Dennis (+1:03,90). Slovák Lukáš Kubiš obsadil 37. priečku s mankom 11:21,01 min.