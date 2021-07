Chodec Matej Tóth už maká v dejisku olympiády: Parádne podmienky v Urajasu!

Už trénuje v Japonsku a postupne sa aklimatizuje! Ako inak, tvrdým tréningom.

Reč je o obhajcovi zlatej medaily v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria Matejovi Tóthovi (38), ktorého čaká v Japonsku rozlúčka s úspešnou kariérou. Denníku Nový Čas prezradil svoje prvé dojmy z dejiska olympiády!



Tóth odletel do Japonska v pondelok, a to v poslednej várke slovenskej výpravy. Momentálne sa už nachádza v meste Urajasu, kde bude najbližšie dni na športoviskách univerzity Meikai, kde majú svoj predolympijský kemp všetci slovenskí atléti a atlétky, doľadovať formu. „Musím povedať, že let do Japonska bol až nad moje očakávanie skvelý. Kapacita lietadla bola zaplnená okolo 25 percent, takže sme mali dobrý komfort a podarilo sa mi aj pospať,“ povedal Matej na úvod pre Nový Čas už z dejiska hier.

Obhajca zlata z Ria 2016 má za sebou aj prvé tréningy. „Hoci je tu veľmi teplo i vlhko, tak po prvom tréningu som sa cítil výborne. Je to aj tým, že som sa dobre vyspal, naozaj sa snažím rýchlo aklimatizovať.“

Cez víkend do Sappora

Tóth bude v Urajasu trénovať do 31. júla, potom sa presunie do Sappora, kde je olympijská dedina pre chodcov a maratóncov. „Máme tu v Urajasu dobré podmienky. Trénujeme na univerzite, k dispozícii je 900-metrový okruh a nič nám nechýba. Ubytovanie je síce skromnejšie, ale bývame v izbe po jednom a aj strava je dobrá. Máme tu aj regeneráciu, bazény so studenou vodou, takže zatiaľ super,“ dodal Tóth, ktorého preteky v chôdzi na 50 km čakajú 5. augusta.