Eliška Mintálová mala v Tokiu na dosah prvú medailu pre Slovensko: Išla som cez bolesť!

Obrovská škoda! Slovenská kajakárka Eliška Mintálová (22) mala v utorok aj napriek trojnásobnej zlomenine palca na nohe, ktorý je navyše aj vykĺbený, nakročené k medailovému úspechu.

Po druhom medzičase finálovej jazdy K1 bola dokonca zlatá, nakoniec kvôli 50-sekundovej penalizácii však skončila až na deviatom mieste.povedala v cieli Mintálová. Nemecká vodná slalomárka Ricarda Funková získala na OH 2020 v Tokiu zlato v K1. Striebro vybojovala Španielka Maialen Chourrautová s mankom 1,13 sekundy. Tretia bola Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá zaostala o 1,23 s. Mintálová obsadila v olympijskej premiére 9. priečku, keď dostala 50 trestných sekúnd.

Olympijská debutantka zo Žiliny sa musela pred vstupom do súťaží vyrovnať so zranením, keď si zlomila palec na nohe. Napriek tomu sa v nedeľnom prvom rozjazde kvalifikovala do semifinále tretím najlepším časom, v semifinále bola v utorok druhá. Aj do finále vstúpila vo veľkom štýle, na prvom medzičase bola iba o čosi pomalšia ako suverénka finále Funková. Po druhom už dokonca viedla takmer o sekundu. Potom sa však na 18. bránke dostala do problémov, čistým časom by skončila na piatej priečke, no napokon sa ukázalo, že „osemnástkou“ neprešla čisto a inkasovala trestných50 sekúnd, ktoré ju zosunuli na deviate miesto.

„Finálová jazda sa miišla o niečo horšie ako semifinálová jazda. Napriek tomu som si to však užila. Pred dvoma týždňami by mi ani nenapadlo, že budem sedieť v lodi a pôjdem finále. Bola som z toho palca nervózna, dosť ma to limitovalo. Nebolo to ono. Som však šťastná, ako som to zvládla aj s tým zlomeným prstom. Ide o trojitú zlomeninu a vykĺbenie palca na nohe,“ uviedla v cieli pre RTVS Mintálová.