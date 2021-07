Obrovská tragédia na španielskom okruhu: Po páde a následnom náraze od pretekára zomrel mladík Hugo Millán († 14)

Motošport je nemilosrdný šport. O tom sa posledne presvedčil celý svet.

Na konci obrovskej tragédie vyhasol život iba 14-ročného španielského pretekára. Šlo o preteky v rámci Eurpean Talent Cup, ktorého cieľom je, aby sa mladí jazdci jedného dňa dostali na najprestížnejšie MotoGP.



Medzi všetkými štartoval aj Hugo. Nešlo o rádového jazdca, nakoľko svoj talent potvrdil v predchádzajúcich dvoch pretekoch v Barcelone a Valencii, ktoré ovládol. Na okruhu Aragón Circuit štartoval z prvého miesta.



Nešťastný pád prišiel v druhom kole, keď mal mladý Hugo problémy s rovnováhou svojho stroja. Ten nedokázal skrotiť a padol na vozovku. Tu sa ešte nič nestalo. Niekoľko ostatných jazdcov ho bez problému obišlo. Osudným sa Hugovi stal pokus o útek z miesta nehody do bezpečia. V momente, kedy sa zodvihol zo zeme a rozutekal sa smerom ku krajnici, nešťastne doňho v plnej rýchlosti vrazil Oleg Pawelec, ktorý už zrážke nedokázal zabrániť.



Fakt, že šlo o veľmi silný náraz potvrdzuje aj Olegov stroj, ktorý sa rozletel na niekoľko častí. Mladý Hugo následne spadol na vozovku. Toho okamžite previezli do nemocnice v rámci okruhu, no tá bola nedostačujúca. Po transporte do nemocnice v Zaragoze mu už žiaľ lekári nedokázali pomôcť. Rozsah zranení, ktoré spočívali najmä v chrbtici a krku boli príliš devastačné.



Tragédia neobišla ani bývalého jazdca a šesťnásobného majstra sveta v MotoGP Marca Márqueza. Ten kondoloval ako rodine, tak aj jeho tímu či priateľom.