Toto uňho často nevidíme: Messi sa pochválil dokonalou postavou manželky Antonelly!

Žeby začal na Instagrame sledovať Cristiana Ronalda? Lionel Messi sa pochválil manželkou Antonellou Roccuzzovou počas cvičenia.

Na šteklivé fotky s polovičkou je futbalový svet zvyknutý skôr od portugalskej hviezdy, než od Messiho. Lionela možno skôr vnímať ako človeka, ktorý si chráni rodinné súkromie a jeho príspevky sa zväčša dotýkali futbalu.



Pri športe síce ostal aj tentokrát, no od futbalu to má ďaleko. Prostredníctvom sociálnej siete zverejnil video, na ktorom cvičí jeho manželka Antonella. Lionel je momentálne na dovolenke, no okrem svojej postavy pracuje aj ako dohliadajúci na tej manželkinej.