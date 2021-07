Príbeh, aký nevymyslí ani Jakubisko: Neuveriteľné, čo v živote dokázal premiérový víťaz zlata v surfe!

Brazílčan Italo Ferreira sa stal historicky prvým olympijským šampiónom v surfingu.

Italo sa narodil v brazílskej rýbarskej dedine. Vyrastal vo veľmi chudobných pomeroch. V útlom detstve začínal so surfingom na polystyrénovej doske od chladiaceho boxu, ktorý používal jeho otec na prepravu rýb. Svoju prvú surférsku dosku dostal v jedenástich rokoch. Rodičia mu tak chceli umožniť, aby sa mohol zúčastňovať súťaží. Italo následne obiehal jeden susedný dom za druhým, aby mu prispeli na cestu do dejiska súťaží.



V roku 2019 sa Ferreira plánoval zúčastniť majstrovstiev sveta v Japonsku. Deň pred odletom do dejiska mu však v USA ukradli auto, v ktorom mal všetky doklady. Do krajiny vychádzajúceho slnka sa napokon dostal, no až v deň pretekov. Prvé kolo pretekov už začalo, keď sa Italo iba blížil k pláži. Z 30 minútového času vyhradeného na prvé kolo ostávalo už iba deväť a Ferreira stále nebol na pláži. Požičal si preto dosku od svojho kamaráta Fillipeho Toleda, aby sa do dejiska dostal rýchlejšie – po mori. V rifľových kraťasoch a bežnom tričku. Počas zostávajúceho času dokázal nazbierať dostatočný počet bodov na to, aby sa stal majstrom sveta!



Prešli dva roky a neuveriteľný príbeh pokračuje ďalej. Hneď v úvodnej minúte finále sa Italovi zlomila doska. Vo vode chvíľu čakal na náhradnú, následne ho trápilo pripnutie istiaceho lana. To všetko ho stále päť minút. Po tom, čo sa opäť dostal na vodu, začal chytať jednu skvelú vlnu za druhou. To si všimli aj rozhodcovia, čo sa odrazilo na známkovaní.



Za finále si vyslúžil známku 15,14, zatiaľ čo jeho súper, Japonec Kanou Igaraši 6,60! Italo tak získal v premiérovej účasti surfingu na OH zlatú medailu.