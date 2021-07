V uplynulej sezóne sa Rooney ako hlavný tréner Derby Country dokázal so svojim mužstvom len tesne zachrániť v Championship.

Pred nadchádzajúcou sezónou evidentne nechce nechať nič na náhode. Wayne Rooney je vekovo stále mladý a aj preto do tréningových jednotiek zapája aj on sám.



Na to posledne doplatil jeho vlastný zverenec Jason Knight. Tomu spôsobil Wayne Rooney zranenie členka, ktoré ho vyradí z hry na tri mesiace.