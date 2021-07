Najčudnejšia tímová fotka? História futbalu si nič podobné nepamätá!

Novodobé predzápasové tímové fotenia sú rôzne. Prevažne sa mení len počet stojacích a čupiacich hráčov, no princíp ostáva stále rovnaký.

História futbalu si však pamätá tímovú fotografiu, ktorá nemá obdoby. Písal sa rok 2001. Manchester United nastupoval na zápas Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. Červení diabli nastupovali v bielych dresoch.



Pred úvodným výkopom bolo na pláne tímové fotenie. V tom sa k jedenástim hráčom základnej zostavy postavil ďalší človek. Šlo o chlapa menom Karl Power a ak tipujete, že nešlo o žiadneho hráča či člena realizačného tímu, myslíte si správne. Šlo o fanúšika, ktorý svoje infiltrovanie na ihrisku poňal naozaj originálne, ako len klasickým vbehnutím.



Karl sa postavil vedľa Andyho Coleu. To si spočiatku nikto nevšimol. Po chvíli však naňho svoju pozornosť upriamil Gary Neville. Zvyšok už doplnil samotný Karl. „Ukázal na mňa prstom a hovorí: Kto to je? Ja som mu odvetil, že je to pre Erica Cantonu, nech to „hrá“ so mnou. Doposiaľ je to najlepším dňom môjho života,“ uzavrel Power.