Zlato už majú aj exotické krajiny ako Bermudy, Filipíny a Kosovo: Tradičné Slovensko, Poľsko či Švédsko zatiaľ márne čaká

Po zavŕšení utorkového programu finálových disciplín na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu malo aspoň jednu medailu na konte 56 z celkového počtu vyše 200 účastníckych krajín.

Na čele medailového poradia sú stále domáci Japonci, v tesnom závese za nimi sú športovci z USA a Číny. Oveľa viac prekvapuje, že medzi zlatými medailistami sú aj napohľad exotické destinácie ako Bermudy, Filipíny, Hongkong, Tunisko či Kosovo. A Kosovčanom vďaka dvom zlatým medailám ich džudistiek patrí dokonca skvelá deviata priečka. Medzi medailistami stále chýbajú slovenskí športovci.

"Niekedy je dobré špecializovať sa na jeden šport. Kosovo má od svojho olympijského debutu v Riu de Janeiro v zbierke už tri zlaté medaily a všetky získali ženy na džudistickom tatami. Na Majlindu Kelmendiovú spred piatich rokov aktuálne v Tokiu nadviazali Nora Gjakovová a Distria Krasnigiová. Posledná menovaná sa poďakovala Kelmendiovej za to, že jej pootvorila dvere a ona sa už potom chopila šance," informovala agentúra AP.

Špeciálny prípad sú aj Bermudy. Súostrovie v Atlantiku má iba 65-tisíc obyvateľov a medzi nimi aj svetovú triatlonistku Floru Duffyovú. A tá sa v Tokiu stala olympijskou šampiónkou. Duffyová je súčasť minivýpravy dvoch športovcov reprezentujúcich toto zámorské ostrovné územie patriace Veľkej Británii. "Viem, že som bola medailová nádej pre Bermudy po mnohých rokoch. Veľmi som chcela získať cenný kov pre svoju krajinu a som šťastná, že sa to podarilo," poznamenala Duffyová.

Filipíny majú síce vyše 110 miliónov obyvateľov, ale z prvej zlatej medaily sa za 97 rokov účinkovania ich športovcov na OH tešia až teraz v Tokiu. Vzpieračskú kategóriu do 55 kg ovládla Hidilyn Diazová "Chcem odkázať všetkým mladým na Filipínach, že sny sa môžu splniť, len to musíte veľmi chcieť," podotkla šťastná vzpieračka.

Na druhej strane sú aj viaceré na OH dávno etablované krajiny, ktoré aj po celých štyroch dňoch tokijských súťaží stále čakajú na cenný kov. Okrem Slovenska do tejto smutnej kategórie z Európy patria aj Švédsko, Poľsko, Portugalsko či Grécko. Slovákom už divoká voda odplavila dve potenciálne medaily (Matej Beňuš v C1 a Eliška Mintálová v K1), na strelnici zasa svoju solídnu premiéru na OH nedotiahol k medaile Patrik Jány vo vzduchovej puške.