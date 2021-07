Bývalý fantastický ukrajinský boxer a starosta Kyjeva Vitalij Kličko prednedávnom oslávil životné jubileum.

Oslavu päťdesiatky si do parády zobral Vitalijho brat. Spolu si v bazéne zaplávali symbolických päťdesiat dĺžok. Následne sa spolu vybrali na miestne letisko, odkiaľ vystúpali do výšok, aby si bratia skočili s padákom. Podľa postavy však nutno dodať, že Kličko by sa vo svete boxu nestratil ani dnes.