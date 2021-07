Ukázal, ako oklamať testy: Bude ho to stáť olympiádu?

Ruský olympionik Kirill Prigoda sa na olympijských hrách v Tokiu postaral o škandál.

Plavec na svojom Instagrame zdieľal video, v ktorom ukazuje recept na to, ako možno oklamať COVID testy. Tie absolvujú športovci v Tokiu vzhľadom na pandémiu omnoho častejšie.

Prigoda vo videu použil dezinfekčný sprej do nosa, kvôli ktorému by mal byť výsledok testu negatívny. Po tom, čo si uvedomil, že sa zrejme postaral o nevhodný žart, video zo sociálnej siete stiahol. „Bol to hlúpy žart, nebolo to vôbec vtipné, no uvedomil som si to príliš neskoro,“ povedal 25-ročný reprezentant, ktorý zároveň avizoval, že dodržiava všetky ustanovené normy a nemá v úmysle podporovať podvádzanie pri testovaní.

Od ruských predstaviteľov sa dočkal Kirill Prigoda iba napomenutia, avšak dôležitý bude verdikt organizátorov veľkého podujatia. Predstaviť by sa mal ešte v prsiarskej dvojstovke, no to mu môže prekaziť definitíva zo strany spomínaných organizátorov.