Matej Tóth nabral smer Tokio: Na trati ho čaká dvojitá rozlúčka!

Cíti sa výborne! Smer Tokio v pondelok nabrala aj výprava slovenských chodcov. Nechýbal medzi nimi ani obhajca zlata na 50 km trati Matej Tóth (38).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Predchádzajúce veľké podujatie Tóthovi nevyšlo, keď v enormnej horúčave na MS 2019 v katarskej Dauhe nedokončil. Vo svojich posledných pretekoch kariéry je však odhodlaný zo seba dostať všetko. Tóthovi pred odletom nechýbalo odhodlanie, no zachoval si aj svoju povestnú skromnosť.Tam to však bolo úplne najťažšie. Forma je dobrá, hoci príprava možno nebola bezproblémová.Nie každý tréning vyšiel hviezdne, no cítim sa výborne. Posledné tréningy doma i na sústredení v Livignu už boli veľmi kvalitné,“ povedal Tóth pred odletom. Na OH nebude mať derniéru iba Tóth, ale aj disciplína 50 km.Ja sa teším, že si to môžeme ešte užiť a že počas svojej kariéry som mohol päťdesiatku ísť,“ uzavrel.