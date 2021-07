Hudáček odmietol niekoľko ponúk: Začne sezónu na Slovensku?

Skúsený Július Hudáček možno začne sezónu v extraligovej Spišskej Novej Vsi

U nováčika najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Spišská Nová Ves možno bude chytať brankár zvučného mena - odchovanec Július Hudáček. Tridsaťdvaročný gólman sa zapojil do prípravy na novú sezónu práce na Spiši, keďže ešte nemá zmluvu s iným klubom. A nevylúčil, že si "doma" zachytá aj súťažne.

„Nikam sa neplaším. V hokejovom živote som si už toho preskákal veľa a aj keď máte plány, tak tie sa môžu meniť. Čakáme tretie dieťa a najradšej by sme išli s celou rodinou do zahraničia niekedy v októbri či novembri. Nikdy však neviete. Niekto sa môže zraniť a objaví sa nový záujem. Aj preto sa poctivo pripravujem a uvidíme," povedal Július Hudáček podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Priznal tiež, že sa na nedostatok ponúk nemôže sťažovať.

„Posledné dve minulý týždeň. Nedávali mi želaný zmysel. Mal som ponuku z Fínska a to by bolo po hokejovej stránke zaujímavé. Finančne a ani z pohľadu rodiny to však nebolo ono. Ja sa už naozaj neponáhľam a musí mi to dať možnosť spokojného života s celou rodinou. Cestovať s tromi deťmi už nie je také ľahké a preto ponuky zvažujem zo všetkých strán,“ poznamenal v predchádzajúcich troch sezónach brankára Spartaka Moskva v KHL.

Keďže sa nikam neponáhľa, úvod sezóny 2021/2022 možno odchytá v Spišskej Novej Vsi. „Taká možnosť tu určite je. Chcem byť v tempe a aj preto teraz trénujem so Spišiakmi. Vonku by som chcel ísť rozchytaný. Spišskej som vďačný za možnosť trénovať a som doma. Dcérka sa ma v minulosti pýtala, prečo nehrám na takom peknom štadióne. Uvidíme teda, možno sa jej to splní,“ pokračoval J. Hudáček na HockeySlovakia.sk a doplnil: „Samozrejme, chytal by som tu zadarmo. Jedného dňa tu plánujem pôsobiť aj na celú sezónu, no teraz ma ešte láka zahraničie. V tejto chvíli by teda išlo o obojstrannú výpomoc. Do konca augusta budem stopercentne vedieť, či si tu zachytám, alebo nie."

Július Hudáček zatiaľ naposledy chytal v slovenskej extralige ešte v sezóne 2010/2011, vtedy vo farbách majstrovských Košíc.