Nedal na radu kolegu: Namiesto medaile nemocnica

Jeden z hlavných favoritov na zisk zlatej medaily nepríjemne spadol už po desiatich minútach pretekov. Po nešťastnom páde sa síce ešte vrátil na trať, aby zabojoval, no napokon z podujatia odstúpil.

Pred štartom pritom Holanďana na možnú príčinu pádu upozorňoval jeho tímový kolega Milan Vadera. Mathieu van der Poelovi jasne avizoval, že daná sekcia bude počas ostrých pretekov vyzerať inak, ako tomu bolo počas tréningu.

Víťaz jednej z etáp tohtoročnej Tour de France podľa vlastných slov na danom úseku očakával lávku, ktorá údajne na trati pri preskúmavaní bola. Za pravdu mu však nedal holandský kouč ani tímový parťak. Podľa nich boli informácie stručné a jasné, pričom o nich s van der Poelom diskutovali.

