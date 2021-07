Česko oslavuje prvé medaily z Tokia: Bronz po 113 rokoch

Česká olympijská výprava získala v Tokiu prvé dva cenné kovy.

Geniálnu olympijskú premiéru zaznamenal český kanoista Lukáš Rohan. Vo finále predviedol skvelú jazdu a so stratou 3,71 sekundy skončil tesne za slovinským víťazom Benjaminom Savšekom. Nadviazal tak na svojho otca, ktorý získal pod piatimi kruhmi dve strieborné medaily.

„Pred finále som si pozrel obľúbený predhovor z filmu Hokejový zázrak. Herb Brooks ma naozaj namotivoval. Som neskutočne šťastný za ľudí, ktorí ma sledujú z domova. Tu je to také smutné...,“ vravel držiteľ prvej medaily pre Českú republiku z tohtoročných OH.

Historickú prvú medailu v šerme získal pre svoju krajinu Alexander Choupenitch. Čech je zároveň prvým držiteľom bronzu po neskutočných 113 rokoch. Rodák z Brna postupne prešiel cez svojich súperov až do semifinále, kde sa mu nepodarilo prejsť cez reprezentanta Hong Kongu Cheung Ka Longa. Český šermiar s bieloruskými koreňmi v boji o bronz porazil domáceho Šikineho.

„Mám chuť plakať, mám chuť smiať sa! Neskutočne bláznivé emócie. Plakal som v televízii?! To už asi nebudem môcť vydať žiadny rap,“ hovoril Choupenitch celý bez seba bezprostredne po zisku tretieho miesta pre Český olympijský výbor. „Vedel som, že je to životná šanca a nemôžem si to nechať utiecť. Vzal som si všetko nové a nastúpil ako nový človek,“ vraví šťastný víťaz.