Slovensko sa rok po Tokiu dočká obrovskej pocty: Banská Bystrica na čele s maskotom Permoníkom privíta mladých športovcov z celej Európy!

Presne o rok privíta Banská Bystrica mladých športovcov z 50 krajín Európy na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022. Od 24. do 30. júla 2022 ožijú športoviská nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Slovensko bude hostiteľskou krajinou významného mládežníckeho športového podujatia, ktoré má ambíciu upriamiť pozornosť na dôležitosť mládežníckeho športu, ale je zároveň príležitosťou zviditeľniť nielen región Banskej Bystrice a širokého okolia, ale aj celého Slovenska.Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, minister obrany Jaroslav Naď má patronát nad bezpečnostným konceptom EYOF a minister životného prostredia Ján Budaj nad projektom trvalej udržateľnosti, ktorej princípy podporujú organizátori podujatia.EYOF sa začne o jeden rok Čas do začiatku podujatia od sobotňajšieho podvečera odpočítavajú hodiny, ktoré slávnostne spustili za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera, primátora Banskej Bystrice a prezidenta organizačného výboru Jána Noska, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela a výkonného riaditeľa organizačného výboru Petra Hamaja na banskobystrickom Námestí SNP.v Banskej Bystrici. Rok pred podujatím sa EYOF prezentoval počas sobotňajšieho popoludnia v centre hostiteľského mesta. Stovkynávštevníkov si mohli vypočuť koncerty Hexu, Fíha Tralala či Dychovej hudby ministerstva vnútra, vyskúšať si rôzne športové disciplíny, zabaviť sa pri viacerých aktivitách a predovšetkým prežiť príjemné popoludnie a podvečer zakončený ohňostrojom.na modernizácii a rekonštrukcii športovísk v dejisku podujatia, ktoré môžu neskôr slúžiť aj budúcim olympionikom, ktorých vychová Banská Bystrica,“ povedal štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.„Ak by sa vo svete neobjavil nový koronavírus, namiesto pripomínania si jedného roka do začiatku by sme dnes mali deň do začiatku podujatia,“ pripomenul pôvodný termín EYOF (25. – 31. júla 2021) primátor Banskej Bystrice a prezident organizačného výboru Ján Nosko., posun nám však pomohol a môžeme sa sústrediť na detaily a pripraviť podujatie s vyšším dôrazomna kvalitu, bezpečnosť a trvalo udržateľný koncept. Tešíme sa, že o rok stretneme v Banskej Bystrici mládežnícku európsku olympijskú rodinu.“Na EYOF začínali viacerí olympionici Slovensko i celý športový svet žijú v súčasnosti Hrami XXXII. olympiády v Tokiu. Olympijské hry sú vrcholom snaženia všetkých športovcov, Európske olympijské festivaly mládeže zasa pre mladých športovcov prvým veľkým podujatím na ich ceste na vrchol.Zo Slovenska v minulosti štartovali na EYOF z terajších olympionikov napríklad Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Barbora Mokošová či Barbora Balážová.Vytvorili sme projekt Juniorského olympijského tímu, v ktorom boli aj viacerí úspešní účastníci EYOF,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.Maskot je spätý s Banskou Bystricou Mesto Banská Bystrica i okolitý región sú spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF., pomáhali baníkom v práci a varovali ich pred nebezpečenstvom.O podobe maskota rozhodla odborná porota zložená z odborníkov na výtvarné umenie a olympizmus. Víťazný návrh od Bratislavčana Milana Prekopa vzišiel z 1102 zaslaných súťažných prác.„Záujem verejnosti o výtvarnú súťaž nás potešil a príjemne prekvapil. Porota nemala ľahkú úlohu, ale sme presvedčení, že vybrala maskota, ktorý bude na športoviskách neprehliadnuteľný, jeho tvár a podoba sú ľahko zapamätateľné a poteší každého návštevníka EYOF.uviedol výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica Peter Hamaj.Organizačný výbor naďalej pokračuje aj v nábore na dobrovoľníkov, ktorí budú podobne ako maskot jednými z tvárí EYOF 2022 Banská Bystrica. Všetky informácie o nábore sú k dispozícii na webe www.eyof2022.com. Počas posledného roka do začiatku EYOF pripravujú organizátori aj ďalšie podujatia pre verejnosť v Banskej Bystrici.v ktorej sa budú môcť zabaviť obyvatelia mesta i jeho návštevníci. Sobotňajšie popoludnie bolo malou ochutnávkou toho, čo Banskobystričanov o rok čaká.