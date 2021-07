Matej Beňuš vo finále C1 na medailu nedosiahol: Zlatou jazdou sa zaskvel Slovinec Benjamin Savšek

Matej Beňuš sa na finálovú trať, ktorá bola rovnaká ako semifinálová postavil so štartovacím číslom 2.

V pondelkovom finále zaostal za víťazom Benjaminom Savšekom zo Slovinska o 7,35 sekundy, o medailu ho obrala dvojsekundová penalizácia.Obhajca striebra z Ria de Janeiro sa kvalifikoval do Tokia na poslednú chvíľu, keď na ME zdolal Alexandra Slafkovského.Obe zvládol čisto a v tej druhej dosiahol suverénne najrýchlejší čas.V pondelok mu však voda "nesadla". Už v semifinále sa trápil a s penalizáciou obsadil až deviate miesto. To znamenalo, že do finále vstúpil ako druhý v poradí.Devätnástu bránku nezvládol čisto a dve trestné sekundy prakticky pochovali jeho nádeje na medailu."Momentálne som sklamaný, už len bez trestného dotyku by som mal medailu, no bohužiaľ sa postavila taká trať, čo pokazilo množstvo z nás.Vrchná polovica trate bola super, neskôr sa už zbierali chyby. Myslím sí, že som bol pripravený na 100%. Ale bohužiaľ, to je slalom," povedal po nevydarených pretekoch Beňuš.