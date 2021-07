Danka Barteková po nečakanom vypadnutí: Chyby, ktoré nie sú hodné olympiády!

Slovenská strelkyňa Danka Barteková nepostúpila do finále skeetu na olympijkých hrách v Tokiu.

V kvalifikácii obsadila 13. miesto, keď trafila 118 asfaltových holubov. "Mala som dnes obrovskú smolu na sedmičke, čo je ľahké stanovisko. Trochu som sa ´vycukala´, čakala som, kým zavolajú na strelkyne na vedľajšom pódiu a vystrelia. To neprichádzalo, znervóznela som a stálo ma to dva holuby. Je to chyba, ktorá asi nie je hodná olympiády, ale inak som do toho dala všetko. Je mi to ľúto," povedala po pretekoch.



"Vybojovala som si veľmi veľa osobných súbojov, dala som do toho všetko, je mi ľúto, že to nestačilo. V každej položke okrem tej dvadsaťpäťky som mala chyby a každá mi príde zbytočná. Viem ich pomenovať a identifikovať. Bohužiaľ, nestačilo to. Výsledok 118 za normálnych okolností stačí na finále, teraz bolo potrebných 120. Nerozumiem tomu."



Po prvom dni kvalifikácie bola Barteková deviata, napokon sa prepadla ešte o štyri miesta: "Išla som do druhého dňa vabank, no 47 bodov je málo. Ale nechala som tu všetko, ja odchádzam s čistým svedomím." Tridsaťšesťročná športovkyňa nechcela pred odchodom do Tokia hovoriť o ambíciách, hoci bolo zrejmé, že chce uspieť. Po pondelkovej súťaži ešte nechcela hovoriť o budúcnosti: "Na to je príliš skoro. Ja neviem teraz čo bude a či mám na toto ešte nervy."



Chuť pracovať však Barteková ukázala v príprave, ktorej podriadila naozaj veľa. Aj preto by ešte mohla zostať motivovaná: "Asi aj vďaka tomu som ešte príčetná. Mňa držia moja ctižiadostivosť a ochota pracovať. Aj preto neodchádzam zrútená. Po Riu to bolo oveľa horšie, čo sa týka vnútorného pocitu. Odtiaľto odchádzam so vztýčenou hlavou."