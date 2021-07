Po víťazstve prišla žiadosť o ruku: Nemecký reprezentant to spravil originálne

Futbalista nemeckej reprezentácie Max Kruse požiadal po zápase OH svoju priateľku o ruku.

„Sme spolu už niekoľko mesiacov, skoro rok. Snáď to prečítaš, pýtam sa ťa, či sa chceš stať mojou ženou,“ povedal s úsmevom na tvári nemecký reprezentant Kruse. Pôvodne plánoval svoju priateľku požiadať o roku po vstrelení gólu, avšak to sa mu doposiaľ nepodarilo, preto to radšej napokon zmenil.

K odvážnemu kroku sa odhodlal počas pozápasového rozhovoru pre stanicu ARD, kedy si požičal mikrofón, pokľakol a vyzliekol si dres. Na tričku mal v kurdskom jazyku nápis adresovaný pre svoju nastávajúcu.

Ako neskôr prezradil na sociálnej sieti Instagram, odpoveď od priateľky bola áno. Okrem toho ho môže tešiť aj fakt, že Nemci zvládli zápas proti Saudskej Arábii a zvíťazili 3:2.