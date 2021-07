Kontroverzné rozhodnutie VAR: Fanúšikovia kritizujú červenú kartu z OH

Záložník Douglas Luiz vydržal na trávniku v zápase OH medzi Brazíliou a Pobrežím Slonoviny iba 14 minút. Hlavný rozhodca stretnutia Ismail Elfath ho následne poslal po červenej karte predčasne po sprchy.

Na sociálnych sieťach vyvolala kontroverzná situáciu z úvodu duelu mnoho pobúrenia. „Červená karta pre Douglasa Luiza je zlý vtip. Úprimne, dotkol sa ho vôbec? VAR je tu na to, aby napravil chyby rozhodcov, nie ich podporoval,“ napísal jeden z fanúšikov na Twitter. Za pravdu mu dávalo aj mnoho ďalších. „Bez akýchkoľvek rečí ide o najhoršie VAR rozhodnutie, aké kedy prišlo.“

Predčasne smeroval v ďalšom priebehu zápasu pod sprchy aj záložník súpera Eboue Kouassi. Stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou a pred posledným duelom skupinovej fázy majú oba celky na konte štyri body.

For anyone that hasn't seen Douglas Luiz' red card, here it is 😬



(skip to 20 seconds)



📹 @MarcaClaro pic.twitter.com/cxZOT9xMpy