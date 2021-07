Blázon a falošný šampión: Vémola dočasného šampióna absolútne nešetrí

Českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu nahradil pre zranenie v titulovom zápase Samuel „Pirát“ Krištofič. Práve s novým dočasným šampiónom zabojuje „Terminátor“ o titul.

Zverenec Attilu Végha bol ako náhradník jasnou voľbou číslo jeden. Obľúbenec slovenských fanúšikov Samuel Krištofič dokázal po 25 minút trvajúcej bitke svojho poľského súpera Marcina Naruszczku poraziť a získal dočasný titul strednej váhy organizácie Oktagon.

V rozhovore pre český portál Blesk si „Terminátor“ servítku pred ústa ani zďaleka nebral. „Ja môžem byť iba rád, pokiaľ predvedie niečo podobné v našom zápase, bude to easy comeback,“ vraví na margo výkonu svojho titulového vyzývateľa. „Už je to niekoľko rokov, čo má hlúpe reči a ja ho za to môžem potrestať,“ reaguje Vémola spôsobom sebe vlastným.

Pri Bratislavčanovi však Vémolova kritika ani zďaleka nekončí. Slová chvály nenachádza ani na samotnú organizáciu. „Voči Naruszczkovi ma to mrzí, porazil Piráta a zápas so mnou mu nedali. Tieto divné, ak nie zlé rozhodnutia, Oktagonu trochu ubližujú,“ pokračuje skúsený český zápasník, ktorý sa vrátil aj k minulo-mesačnému titulovému súboju ťažkej váhy. Do toho nastúpil Krištofičov tímový kolega Martin Buday. „To, čo predtým predviedol bola proste hanba. Nebol to pekný titulový zápas. To, na čo sa čaká ako vyvrcholenie večera splní očakávania zakaždým najmenej.“

„Terminátor“ nebol úplne spokojný ani s rozhodnutím o víťazovi zápasu. Podľa jeho slov bol zápas úplne vyrovnaný a rozhodnúť mohla pomyselná výhoda domáceho bojovníka. „V podobe Piráta som dostal jednoduchšieho súpera. Poliak je tvrdší. Pirát neurobil vôbec nič s Kozmom, ani Naruszczkom. Čo si myslí, že urobí so mnou? Je to čistý blázon. Ľudia v mojom okolí hovoria, že je to Fake Champ a ja s tým súhlasím,“ prilieva do ohňa Vémola.