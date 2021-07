O život prišiel ďalší mladý športovec: Hugo Millan (†14) skonal po hrôzostrašnej zrážke

Mladý Španiel počas pretekov stratil stabilitu a spadol z motorky priamo na trať, kde sa mu už nedokázal vyhnúť jeden z protivníkov. O život Millana bojovali záchranári priamo na okruhu, avšak ani po leteckom prevoze do nemocnice v Zaragoze ho už nedokázali zachrániť.

Smrť talentovaného motorkára potvrdil na sociálnych sieťach účet FIM CEV Repsol. Celá tragédia sa odohrala počas španielskych nedeľných pretekov European Talent Cup na motoristickom okruhu Aragon.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.



We send all our love and support to his family, team and loved ones.



We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ