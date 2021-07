Pokus o prvú medailu pre Slovensko: Beňuš dostal od synov milý talizman, pre slalomára je veľkou motiváciou

Dočkáme sa prvej medaily v Tokiu? Vodný slalomár Matej Beňuš (33) dnes obhajuje v disciplíne C1 striebro z brazílskeho Ria 2016.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z kvalifikácie v slalomárskom centre Kasai do semifinále (dnes o 7.00 SELČ) postúpil s najlepším časom a bude patriť medzi top adeptov na zisk cenného olympijského kovu (finále je na program o 8.45 SELČ).

Na cestu do Tokia mu jeho traja synovia namaľovali rodinnú kresbu, ktorá je pre neho talizmanom a veľkou motiváciou!

Oči slovenských fanúšikov sa dnes budú upierať do tokijského vodného areálu, kde o 7.00 h absolvuje slalomár Matej Beňuš semifinále a následne o 8.45 h by mal bojovať aj o medailu vo finále kategórie C1. Rodák z Bratislavy suverénne ovládol nedeľňajšiu dvojkolovú kvalifikáciu, keď zvíťazil po bezchybnej jazde v najlepšom čase zo všetkých - 96,89 s.

„Išlo sa mi výborne, jediné, čo mi prekážalo, bolo strašné teplo. Tesne pred jazdami som sa išiel schladiť do studeného bazéna,“ povedal s úsmevom pre Nový Čas Beňuš, ktorý verí, že výkon z kvalifikácie zopakuje aj dnes a výsledný čas ešte vylepší. „Vyhral som, ale to nie je dôležité. Pondelok bude rozhodovať o tom, ako dopadnú preteky,“ povedal po pretekoch Matej.

Ašpirant na cenné kovy prišiel do Tokia ako obhajca striebra z predchádzajúcich hier v Riu de Janeiro. Sám vie, že ho to zaväzuje. „Mám to v hlave, viem, že sú očakávania. Nikdy som netajil, že mám tie najvyššie ambície a budem chcieť vyhrať. Spokojný budem s akoukoľvek medailou,“ dodal.

Fandí celá rodina

Palce nášmu olympionikovi drží doma na Slovensku okrem fanúšikov aj celá jeho rodina - manželka Ivana a traja synovia - Simon (7), Tobiáš (5) a Sebastián (2). „Pred odchodom do Tokia mi chalani dali ako talizman obrázok, na ktorom namaľovali celú našu rodinu. Dostal som ešte aj náramok pre šťastie,“ prezradil Beňuš, ktorý dnes môže ako prvý slovenský športovec získať v Tokiu cenný kov.

Absolútna spokojnosť

Do semifinále postúpila aj Eliška Mintálová, ktorá napriek nepríjemnému zraneniu výborne zvládla svoju olympijskú premiéru. Po prvej kvalifikačnej jazde bola tretia, nakoniec postúpila z 19. priečky, keďže v druhej jazde až päťkrát ťukla.povedal Eliškin tréner Peter Cibák ml. Mintálovú čaká v K1 semifinále a finále v utorok v tých istých časoch, ako bude dnes bojovať Matej Beňuš.