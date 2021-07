Slováci v tenisovej štvorhre zotreli hviezdnych Rusov! Polášek: Možno to vyznie namyslene, ale...

Slovenskí tenisti Lukáš Klein s Filipom Poláškom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na OH 2020 v Tokiu.

V úvodnom kole pri spoločnej turnajovej premiére vyradili štvrtý nasadený pár Aslan Karacev, Daniil Medvedev reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) 7:5, 6:4.



Klein nastúpil na debla po náročnom trojsetovom singlovom maratóne s Austrálčanom Jamesom Duckworthom, v ktorom ťahal za kratší koniec. S Poláškom, úradujúcim deblovým šampiónom Australian Open, však mali od začiatku navrch. Hneď v úvodnom geme si pri podaní Medvedeva vypracovali tri brejkbaly. Hoci ani jeden nevyužili, v koncovke prvého setu slávili úspech, keď za stavu 5:5 Rusov brejkli pri podaní Karaceva. O osude druhého dejstva rozhodol deviaty gem, v ktorom Medvedev stratil servis. V ďalšej hre pri podaní Poláška odvrátili Slováci tri brejkbaly a zápas dotiahli do úspešného konca.



"Viedli sme 40:0 pri ich podaní hneď na začiatku a bola škoda, že sme ich nebrejkli. Ono je to dvojsečné, zvykne sa to nevyplatiť. Podržali sme si najbližšie dva servisy. Za seba poviem, možno to bude znieť namyslene, že to bol pre nás jeden z najlepších možných súperov, išlo len o to nezľaknúť sa mien z toho dôvodu, že s hrou, ktorú máme, to sedelo. Vedel som, že keď budeme dobre servírovať, vytvoríme si šance. Presne tak to aj bolo, že sme mali brejk v prvom sete a v druhom sme mali šance ešte pred brejkom. Na náš servis sa až do posledného gemu nehralo," povedal po výhre Polášek.



muži - štvorhra - 1. kolo:

Lukáš KLEIN, Filip POLÁŠEK (SR) - Aslan Karacev, Daniil Medvedev (ROC-4) 7:5, 6:4