Pirát Krištofič získal titul: Koncom roka sa rysuje atraktívny duel

Slovenský bojovník Samuel Krištofič získal tzv. dočasný titul v kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA.

V hlavnom zápase na turnaji Oktagon 26 pod otvoreným nebom na pražskej Štvanici zdolal Poliaka Marcina Naruszczku na body. Na turnaji sa darilo aj Slovenke Lucii Szabovej, ktorá zdolala Švédku Corneliu Holmovú.



Szabová si štvrtým profesionálnym víťazstvom udržala stopercentnú bilanciu a upravila svoje skóre na 4-0.



V zápase o titulový opasok do 84 kg mal proti Naruszczkovi pôvodne nastúpiť Čech Karlos Vémola, no ten sa zranil. Práve Vémola by mal byť v závere roka 2021 súper Krištofiča pri jeho prvej obhajobe. "Bol to ťažší zápas, než som pôvodne čakal. Myslel som si, že Marcin bude skôr statický, no vedel som, že bude tvrdý. Stále som veril vo výhru a išiel som za tým, ale na konci som si tým nebol úplne istý. Vedel som, že niektoré kolá boli tesné. Bol to naozaj ťažký zápas," povedal Krištofič, ktorý vylepšil svoju profesionálnu bilanciu na 15 víťazstiev a 3 prehry.



Nasledujúci hlavný turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe 11. septembra v Bratislave. Na podujatí Oktagon 27 by sa v Aréne Ondreja Nepelu mali predstaviť slovenskí bojovníci Ivan Buchinger, Vojtech Barborík, Gábor Boráros či Monika Chochlíková.



Oktagon 26, výsledky:

Hlavná karta:

do 84 kg:

Samuel Krištofič (SR) - Marcin Naruszczka (Poľ.) /Krištofič na body/

do 61 kg:

Talita Bernardová (Braz.) - Lucie Pudilová (ČR) /Bernardová na body/

do 77 kg:

Matúš Juráček (ČR) - Martin Reis (Šp.) /Juráček na body/

do 61 kg:

Lucia Szabová (SR) - Cornelia Holmová (Švéd.) /Szabová na body/

do 93 kg:

Miloš Petrášek (ČR) - Vlado Neferanovič (Chorv.) /Petrášek v 1. kole na submisiu/



Predeliminácie:

do 61 kg:

Farid Basharat (Afg.) - Janne Elonen-Kulmala (Fín.) /Basharat v 3. kole na submisiu/

do 56 kg:

Tereza Bledá - Edna Oliveira Ajalaová (Braz.) /Bledá v 1. kole na submisiu/

do 77 kg:

Felix Klinkhammer (V. Brit.) - Anatolij Tarasenko (Ukr.)

do 52 kg:

Magdaléna Šormová (ČR) - Chiara Pencová (Tal.) /Šormová v 1. kole na submisiu/

do 84 kg:

Ondřej Raška (ČR) - Daniel Brunclík (ČR) /Raška na body/

do 66 kg:

Dawid Kareta (Poľ.) - Peter Gabal (ČR) /Kareta na body/

do 93 kg:

Daniel Škvor (ČR) - Iľja Lupinov (Ukr.) /Škvor na TKO v 1. kole/