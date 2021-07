Za prvým gólom novej sezóny je nová kerka : Čo nakoplo Adama Tučného?

Stáli pri ňom všetci svätí. Šťastlivcom, ktorému sa podarilo streliť prvý gól v novej sezóne Fortuna ligy, sa stal iba devätnásťročný útočník AS Trenčín Adam Tučný. Talentovaný mladík sa presadil v 13. minúte zápasu so Zlatými Moravcami (4:0), keď do siete dopravil brankárom vyrazenú strelu spoluhráča Samuela Lavrinčíka. Ako sa vraví, bol v pravý čas na správnom mieste. Podľa mládežníckeho reprezentanta mu k tomu pomohli štyria anjeli, ktorých si dal vytetovať na ľavú ruku iba týždeň pred zápasom.

Odchovanec dunajskostredského futbalu, ktorý prišiel do Trenčína z bratislavského Slovana, tak trochu tušil, že by sa mohol v zápase so Zlatými Moravcami gólovo presadiť. „Veľmi som si to želal. A ono to vyšlo. Navyše to bol prvý gól v novej sezóne a to mi už nikto nezoberie. Je to skvelý pocit, ktorý umocnili aj početné gratulácie,“ prezradil pre Nový Čas Adam Tučný.

Už pri nástupe na ihrisko si mohli fanúšikovia všimnúť, že talentovaný futbalista mal na ľavej ruke dlhší rukáv. „Chránil som si tým čerstvú tetovačku, ktorá znázorňuje štyroch anjelov. Tí symbolizujú našu rodinu. Pri páde na umelej tráve by sa mohla poškodiť. A myslím si, že mi pomohli aj pri mojom góle,“ pokračoval s úsmevom trenčiansky útočník, pre ktorého to bol druhý ligový gól v kariére. Ten prvý dosiahol v minulej sezóne v stretnutí proti Michalovciam.

Adam Tučný už jeden strelecký primát dosiahol aj v dorasteneckom tíme, keď jeho gól priamo z rohu vyhlásili v auguste 2020 za najkrajší v podaní strelcov AS Trenčín. „Verím, že mi to bude padať aj naďalej, ale nejakú gólovú métu si nedávam. Mojím najbližším cieľom a snom je prebojovať sa do reprezentácie do 21 rokov,“ dodal Adam.