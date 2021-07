Dunajská Streda zvládla prvý zápas so cťou: Z belehradského pekla si do domácej odvety odnáša tesnú prehru

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Partizanu Belehrad 0:1. Jediný gól strelil v 19. minúte Lazar Markovič.

Odveta je na programe o týždeň 29. júla o 20.45 h v Dunajskej Strede. Postupujúci si v 3. predkole zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi FK Soči a FK Kešla (prvý zápas 3:0).



Domáci chceli potvrdiť úlohu favorita od otváracieho výkopu. Hneď v 3. minúte sa po chybe hosťujúcej defenzívy dostal v šestnástke do šance Jovič, jeho strelu zneškodnil pohotovým zákrokom Jedlička. Dunajskostredský brankár podržal svoj tím aj pri nasledujúcej vyloženej príležitosti súpera, tentoraz nedovolil skórovať Ricardovi. Tlak Partizanu však neutíchal a v 19. minúte už Jedlička kapituloval, Markovič si prebral loptu na hranici šestnástky a umiestnenou strelou ju poslal k vzdialenejšej žrdi. DAC neustále hrozilo nebezpečenstvo, hlavička Ricarda len tesne minula priestor troch žrdí a tesne pred polčasovou prestávkou sa opäť vyznamenal Jedlička, keď zlikvidoval možnosť Joviča.



Takisto po zmene strán sa hralo najmä na jednu bránku. V 51. minúte obrana Dunajskej Stredy nezachytila prihrávku do pokutového územia, kde si Jovič chystal streleckú pozíciu a v poslednej chvíli sa mu riskantným zákrokom hodil pod nohy Jedlička. Hosťujúci brankár uchránil jednogólové manko aj pri následnej dorážke Pantiča. Belehradčania napriek takmer celozápasovému tlaku nezvýšili svoj náskok, nepochodil Jovič a vzápätí vypálil Uroševič z druhej vlny tesne nad. Jedlička bol v permanencii aj v záverečnej dvadsaťminútovke riadneho hracieho času, poradil si so strelou Natcha k žrdi i následnou dorážkou Ricarda z bezprostrednej blízkosti. Dunajská Streda sa k vyrovnaniu nepriblížila, no vzhľadom na veľké množstvo príležitostí Partizanu uhrala pred domácou odvetou prijateľný výsledok.