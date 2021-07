Fantastická Žilina zdolala Apollon na horúcej cyperskej pôde, domáca Trnava remizovala s rumunským Sepsi

​​​​​​​Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Apollonu Limassol 3:1.

V cyperskej Larnake ich do vedenia už v 5. minúte poslal Dávid Ďuriš, za domácich o 20 minút neskôr vyrovnal Bassel Jradi., ktorý dal v nadstavenom čase prvého polčasu víťazný zásah a krátko po zmene strán premenil jedenástku.o 18.45 h na štadióne MŠK. Postupujúci sa v 3. predkole stretne s úspešným z dvojzápasu Hajduk Split - Tobol Kostanaj.Hostia ponúkli minisériou individuálnych chýb hneď na začiatku prvú vážnejšiu príležitosť Apollonu, nepotrestal ich Psychas, ktorý zblízka prestrelil Petrášovu bránku. Domáci vysoko napádali, no nedali si pozor na zadné vrátka, Žilinčania to využili na rýchlu kontru a už v 5. minúte otvorili skóre.Limassol svoj štýl hry nezmenil a ohrozoval súperovu defenzívu. Vyrovnania sa dočkal v 25. minúte, keď si Jradi po autovom vhadzovaní vymenil loptu so spoluhráčom, v rohu šestnástky ho nikto nebránil a mal dostatok času zamieriť do vzdialenejšej šibenice, kam parádne zakrútil loptu. V závere prvého dejstva predviedli "šošoni" svoju najlepšiu pasáž v dovtedajšom priebehu a v nadstavenom čase z nej vyťažili aj vedúci zásah, hoci s prispením protivníka. Anang vybojoval loptu a vypálil z diaľky, nepozorný Wellington nechtiac priťukol rovno Bernátovi, ktorý sám z úrovne bieleho bodu prekonal Jovanoviča.Žiline rovnako vyšiel aj úvod druhého polčasu. Agilný bol Kaprálik, Wellington ho najprv odzbrojil, no v 52. minúte ho už pri prieniku v pokutovom území fauloval Kyriakou. Nariadenú jedenástku s prehľadom premenil Bernát svojím druhým gólom v zápase zdvojnásobil náskok hostí. Tým sa rysovali aj ďalšie šance, domácej defenzíve zavaril Jibril, ale svoju snahu nedotiahol do úspešného konca.V závere riadneho hracieho času ju dvoma ťažkými zákrokmi uchoval brankár Petráš, ktorý vyrazil pokus Pittasa i následnú dorážku Injgiu z bezprostrednej blízkosti.25. Jradi - 45.+1 a 52. Bernát (druhý z 11 m), 5. Ďuriš.Luca (San Mar.), ŽK: Panagiotou, Wellington, Injgia - Fazlagič, Bernát, Kiwior, PetrášJovanovič - Panagiotou, Katelaris, Wellington, Khammas (73. Dabo) - Kyriakou - Markovič (57. Coll), Jradi (84. Papunašvili), Denič - Pittas, Psychas (46. Injgia)Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono (90.+4 Myslovič), Fazlagič, Bernát (80. Slebodník) - Kaprálik (70. Goljan), Jibril (79. Bičachčjan), Ďuriš (90.+4 Sluka)Odveta je na programe o týždeň v Rumunsku.Prvú nebezpečnú strelu vyslal po štvrťhodine hry hosťujúci Rep, brankár Spartaka Takáč sa však nenechal prekvapiť. Trnavského gólmana neskôr preveril ranou z diaľky aj Stefanescu. V prvom polčase herne dominovali hostia, Trnavčanov hráči Sepsi napádali už pri rozohrávke a nepúšťali červeno-čiernych do kombinácií.Veľkú príležitosť mal v 29. minúte Bukata, ku ktorému sa lopta dostala po osi Cabral - Ristovski, lenže stredopoliar Trnavy vo výbornej palebnej pozícii namieril nad. Po trnavskej strate v strede poľa potom mohlo udrieť Sepsi, Chunchukov po rýchlej kontre v koncovke neuspel a Takáča nezaskočil ani ranou po ďalšej akcii. Takáč bol mužom momentu aj v závere prvého dejstva, keď za svoj chrbát nepustil prudký volej Stefanescuho.Do druhého dejstva vstúpili andeli aktívne, vysunuli obranu a začali napádať súpera tiež už pri rozohrávke a obraz hry sa zmenil. Ristovski najprv v šestnástke príliš otáľal so zakončením a potom po centri Bamideleho hlavičkoval vedľa.. V 66. minúte Takáč chytil Repovu jedovku, Trnava podkúrila po štandardke Twardzika, po ktorej na zadnej žrdi chýbal Kóšovi polkrok, aby dosiahol na loptu. V šestnástke Spartaka zastrihal nožničkami cez Čurmu Chuchunkov, Takáč bol opäť pozorný. V 78. minúte vyšiel Trnave ukážkový brejk, Savvidis si po vybojovaní lopty vymenil prihrávku s Boatengom a rútil sa od polovice ihriska sám na bránku, grécky legionár však vo finále netrafil priestor medzi troma žrďami. V 86. minúte zaváhal pri rozohrávke Mitrea, do brejku sa rútil Boateng, kapitán hostí ho fauloval a po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy., Vlaskov priamy kop vyrážal brankár na roh, záver duelu však už hostia ustáli, aj preto, že v samom závere nezvládli kontru Boateng s Ivánom. Zrodila sa teda bezgólová remíza.Bamidele Yusuf, Kristovi, Twardzik, Kóša - Aganovič, Mitrea. ČK: 86. Mitrea (Sepsi), rozhodovali: Stoyanov - Kolev, Maksimov (všetci Bulharsko), 1000 divákovTakáč - Čurma, Kóša, Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral, Bukata (80. Vlasko), Grič (88. Procházka), Bamidele Yusuf (88. Iván) - Ristovski (75. Boateng)Niczuly - Dimitrov, Tincu, Mitrea, Stefanescu - Fofana - Aškovski (60. Gonzales), Rep (71. Achanbar), Paun (84. Vasvari) - Aganovič (46. Damascan), Chunchukov (84. Bojič).