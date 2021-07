Dominika Cibulková je ambasádorkou unikátneho športového projektu: Olympijský festival si užije aj s Jakubkom!

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prináša fanúšikom historicky prvý Olympijský festival. Po prvýkrát tak môžeme atmosféru olympijských hier zažiť aj u nás doma na Slovensku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Už dnes sa totiž otvoria brány Olympijského festivalu v X-Bionic Sphere v Šamoríne. Na akciu pozýva aj bývalá tenistka Dominika Cibulková (32), ktorá plánuje prísť aj so synčekom Jakubkom (1).



Festival plný športu a zábavy bude trvať 17 dní a vstup naň bude zadarmo. „Je to pre mňa veľká česť, že môžem byť ambasádorkou celej akcie. Som bývalá športovkyňa, šport je môj celý život. Neváhala som ani sekundu, keď ma oslovili s ponukou. Počas celého trvania festivalu tam bude k dispozícii aj moja akadémia. Rodičia si to teda môžu prísť s trénermi vyskúšať naživo. Vstup je voľný,“ pozýva Cibulková a jedným dychom pokračuje.

„V tejto dobe takéto niečo naozaj potrebujeme. Boli ťažké časy, aj stále sú ťažké časy... Myslím si, že pre deti je preto potrebné, aby boli vedené rodičmi k športu. Bolo by to pekné, keby takto za 20 rokov nejaký náš olympionik povedal, že ho namotivoval práve tento festival,“ dodala bývalá svetová štvorka. Aj ona vníma, že posledný rok bol pre ľudí mimoriadne stresujúci. Obzvlášť pre deti, ktoré nemali príliš veľa možností na športovanie.

„Kým som ešte nemala dieťa, tak som vnímala hlavne na kamarátkach s deťmi, že to majú veľmi ťažké, keď sú stále len zavretí doma. Bolo to naozaj veľmi náročné. Potom ani ten návrat do normálneho života nebol hlavne pre nich vôbec jednoduchý. Ja verím, že aj vďaka takýmto aktivitám sa to znova trošku rozbehne a život sa dá do takých starých koľají,“ zhodnotila Dominika optimistickejšie.

Na otázku, či na festival príde aj s ročným synčekom Jakubkom, odpovedala jasne. „Určite ho veľmi rada zoberiem, aby to všetko videl. Jakubko je veľmi vnímavý, všetko ho strašne baví. Verím, že jeden deň tam príde s nami,“ uzavrela s úsmevom Cibulková.