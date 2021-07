Boxer Csemez zaskočil trénera Tomiho Kida Kovácsa: Darček od zverenca

Krásne gesto! Každý športovec, ktorý štartuje na olympiáde v Tokiu, dostal od organizátorov mobilný telefón.

Boxer Andrej Csemez (23) však svoj prezent daroval trénerovi Tomimu Kidovi Kovácsovi (44), pretože si ho zobral pod ochranné krídla a urobil z neho skvelého športovca! Bývalý úspešný boxer a aktuálne tréner Tomi Kid Kovács zostal milo prekvapený, keď mu jeho zverenec Andrej Csemez v stredu priniesol darček.

„Bandi, ako prezývame Andreja, došiel ku mne a podal mi tašku, v ktorej bol mobilný telefón aj s logom olympiády. Povedal mi: Tréner, toto je pre vás. To je to najmenej, čo môžem pre vás urobiť za to všetko, čo pre mňa robíte,“ povedal pre Nový Čas Tomi.

„Bol som milo prekvapený. Všetci o mne vedia, že ja si na takéto veci nepotrpím. Bolo to však krásne gesto, že Bandi svoj darček dal mne a bol som to ja, na koho myslel ako prvého. Bude to pre mňa krásna pamiatka,“ doplnil kouč Csemeza, ktorý bude Slovensko reprezentovať v strednej váhe do 75 kg. „Mojím cieľom je získať cenný kov. Urobím pre to maximum,“ vyhlásil Csemez, ktorého 1. kolo turnaja čaká 26. júla.