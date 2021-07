FK Pohronie Žiar nad Hronom–Dolná Ždaňa má pred štartom Fortuna ligy smelé sny: Mužstvo ešte doplnia posily

Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa vstúpia do nového ročníka 2021/2022 so skromným rozpočtom na úrovni 800 tisíc eur a s cieľom polepšiť si vlaňajšie deviate miesto v tabuľke Fortuna ligy.

Z kádra odišlo až deväť futbalistov, väčšina z nich nastupovala v základnej zostave, resp. pravidelne striedali. Zmenil sa aj tréner. Za Jana Kameníka prišiel Gergely Geri a vytvoril si asistentskú dvojicu Branislav Mráz - Martin Stopka.



„Sme radi, že sme sa vlani zachránili. Chceme však opäť spraviť krok smerom dopredu. V športovej oblasti uvítame posun v tabuľke nahor, no nedávame si veľké ciele, ak skončíme na 8. mieste, budeme spokojní. Ak skončíme v prvej šestke, bol by to splnený sen. V infraštruktúre tiež napredujeme, máme nové tréningové centrum v okolí štadióna, kde je aj regeneračná linka so saunou a bazénom. Na tréningovej ploche sme vymenili trávnik, je najvyššej kvality, má certifikát kvality FIFA PRO a spĺňa najprísnejšie medzinárodné kritériá. Verím, že podmienky vylepšíme i divákom, no uvítali by sme, keby už mohli bez obmedzení chodiť na štadión,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii člen predstavenstva klubu FK Pohronie Martin Baláž.



Mužstvo spod Šibeničného vrchu opustili počas leta nosní futbalisti. Kapitán Petr Pavlík sa vrátil do Senice, James Weir posilnil MTK Budapešť, Ondřej Chvěja a Petr Galuška ukončili hosťovanie, Tomáš Jenčo odchádza do Lučenca, Richard Župa do Bardejova, Ellie Gaell N´Zey do Kibonge a Bernard Petrák mieri do druhej poľskej ligy Odra Opole. Thomas Heurtaux si hľadá nové angažmán. Do mužstva prišlo nateraz osem hráčov, konkrétne Adam Pajer z Podbrezovej, Adam Záhumenský z Brna, Miloš Lačný zo Serede, Filip Mastiš z Liptovského Mikuláša, Marián Šmatlák z ViOn-u Zlaté Moravce a z dorastu banskobystrickej Dukly Marek Výbošťok a Filip Škrteľ. Zaujímavou posilou je poľský reprezentant do 21 rokov Aleksander Paluszek z Górniku Zabrze. „Rozlúčili sme sa s viacerými hráčmi, ktorí neakceptovali naše návrhy zmlúv. Niektorí sa chceli posunúť vyššie, niektorí sa rozhodli pre návrat domov. Museli sme teda obnoviť káder, aby sme nadviazali na vlaňajšie úspechy, respektíve sa posunuli nahor. Potrebujeme káder ešte doplniť, aby v mužstve bolo 25 hráčov. Do začiatku septembra sa vynasnažíme získať hráčov, ktorí by nás herne a kvalitatívne mohli posunúť vyššie. Potrebujeme posilniť obranu, stred poľa, hľadáme univerzálneho krajného obrancu, keďže náš kapitán už na tomto poste nechce hrať. Nejdeme nič uponáhľať. Chceme získať predovšetkým kvalitu v podobe troch či štyroch nových posíl,“ prezradil športový riaditeľ klubu Štefan Zaťko.



Počas letnej prípravy odohrali futbalisti Pohronia sedem zápasov, v piatich vyhrali (Šamorín 3:0, Podbrezová 5:1, Zlaté Moravce 3:2, Košice 2:1, Banská Bystrica 1:0) a v dvoch prehrali (L. Mikuláš 0:1, Ružomberok 1:2). Tréner Gergely Geri tieto výsledky nepreceňuje. Na štvrtkovej tlačovej konferencii k letnej príprave mužstva povedal: „Prebehla v štandardných podmienkach, odohrali sme aj dobré zápasy, ale nezamerali sme sa na výsledky. Hlavne sme skúšali hráčov. Proces príchodov stále prebieha. Až prvé kolá nám ukážu, ako sme pripravení a kde nás tlačí topánka. Odchodov bolo viac než príchodov, ale máme stále otvorené miesta a budeme sa snažiť nájsť vhodné typy, aby boli posilami a zapadli do kolektívu. Mladý Poliak Paluszek je schopný nastúpiť do základnej zostavy, prišiel dobre pripravený. Lačný je klasický hrotový útočník, teší ma, že je tu. Potenciál treba pretaviť do výkonov na ihrisku a taktiež do výsledkov. Tím je vekovo dobre vyvážený a teší ma, že hráči sú ambiciózni. Stotožňujem sa s cieľmi posunúť sa oproti minulej sezóne v tabuľke nahor, no musíme mať káder pohromade, aby sa sformoval.“



Futbalisti Pohronia sa už tešia na prvý ligový duel sezóny 2021/2022. Odohrajú ho v Trnave s tamojším Spartakom, ktorý aktuálne bojuje v konferenčnej lige UEFA. „Máme za sebou ťažkých päť týždňov prípravy s novým trénerom. Tešíme sa na Trnavu, pozorne ju sledujeme. Myslím si, že noví hráči dobre zapadli do kabíny, aj charakterovo, verím teda, že ukážeme kvalitu. Podmienky v Žiari máme vytvorené aj na umiestnenie v hornej šestke. Nebojím sa vyššieho cieľa, pretože vidím silu tohto mužstva, dobre sme pripravení na jeseň,“ nebojácne vyhlásil kapitán mužstva Peter Mazan, ktorého ešte doplnil ofenzívny stredopoliar Patrik Blahút: „Všetci sme už nedočkaví na štart novej sezóny. Veríme, že vstúpime do nej správnou nohou. Sme dobre nachystaní. Myslím si, že v ofenzíve máme neskutočnú silu a musíme to ukázať na ihrisku.“



Káder FK Pohronie na sezónu 2021/2022:

Brankári: Adrian Slančík, Libor Hrdlička, Samuel Dovec

Obrancovia: Samuel Jenat, Aleksander Paluszek, Andrej Štrba, Dominik Špiriak, Timotej Záhumenský, Adam Pajer

Stredopoliari: Dao Ismail Ouattara, Cedric Badolo, Patrik Blahút, Ladji Mallé, Marek Výbošťok, Martin Adamec, David Bangala, Peter Mazan, Marián Šmatlák

Útočníci: Filip Škrteľ, Adler da Silva Parreira, Filip Mastiš, Alieu Fadera, Miloš Lačný



Realizačný tím:

Gergely Geri – hlavný tréner

Branislav Mráz – asistent trénera

Martin Stopka – asistent trénera

Michal Polačko – kondičný tréner

Roman Packo – tréner brankárov

Andrej Matonok – fyzioterapeut

Filip Rozenberg – vedúci mužstva



Odchody:

Petr Pavlík – FK Senica

James Weir – MTK Budapešť

Thomas Heurtaux – hľadá si angažmán

Tomáš Jenčo – Novohrad Lučenec

Richard Župa – Partizan Bardejov

Ellie Gaell Nzey – Kibonge

Ondřej Chvěja – ukončenie hosťovania

Petr Galuška – ukončenie hosťovania

Bernard Petrák – Odra Opole (Poľsko)



Príchody:

Adam Pajer – FK Železiarne Podbrezová

Adam Záhumenský – FK Zbrojovka Brno

Miloš Lačný – ŠKF Sereď

Aleksander Paluszek – Górnik Zabrze – hosťovanie

Filip Mastiš – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Filip Škrteľ – MFK Dukla Banská Bystrica - dorast

Marián Šmatlák – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Marek Výbošťok – MFK Dukla Banská Bystrica - dorast



Prípravné zápasy:

FK Pohronie – ŠTK Šamorín 3:0

Góly: Lačný, Škrteľ, Dao



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie 1:0



FK Pohronie – FK Železiarne Podbrezová 5:1

Góly: Blahút 2, Lačný, Adler, Fadera



FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2

Góly: Lačný 2, Adler



FK Pohronie – FC Košice 2:1

Góly: Lačný, Fadera



FK Ružomberok – FK Pohronie 2:1

Gól: Badolo



MFK Dukla Banská Bystrica – FK Pohronie 0:1

Gól: Lačný