Veľké odhalenie ex-spoluhráča Zlatana: Po tom, čo som mu spravil v spánku, ma vyfackal!

Byť spoluhráčom hviezdneho a kontroverzného Zlatana Ibrahimoviča nie je vždy sranda. Kurióznu príhodu, ktorá skončila pár fackami, vyrozprával jeho bývalý spoluhráč Andy van der Meyde.

Zlatan Ibrahomovič je fantastický hráč, no komplikovaný človek. Byť jeho spoluhráčom občas nie je vôbec jednoduché. Svoje o tom vie Andy van der Meyde, ktorý s hviezdnym Švédom obliekal dres Ajaxu Amsterdam v rokoch 2001 až 2003.

Dráždil hada bosou nohou a nevyplatilo sa mu to. Pre holandskú televíznu šou VTBL vyrozprával Van der Meyde kuriózny zážitok, ktorý má s Ibrahimovičom.

„Keď sme boli v Ajaxe, sedával som v autobuse vedľa Zlatana. Raz, keď spal, dostal som homosexuálne sklony a len som ho pobozkal na ústa. O pár sekúnd neskôr som dostal pár faciek."

V minulosti Van der Meyde priznal, že s Ibrahimovičom jeho vzťah nikdy nefungoval. Ešte v roku 2019 v rozhovore pre FourFourTwo otvorene priznal:

„Áno, povedal to, ale Zlatan to hovoril všetkým. Je tiež pravda, že v tom čase veci medzi nami jednoducho nefungovali.

Ale radšej by som bol v tíme s čestnými ľuďmi, ako on, aj keď to prináša niekoľko hádok.

Ale nebol tu konkrétny okamih, kedy sa to pokazilo. Vo všeobecnosti sme spolu nevychádzali dobre."