Kto ju zodvihne nad hlavu? Títo slovenskí športovci ponesú v Tokiu vlajku

Veľká pocta! Prvýkrát v histórii budú na letnej olympiáde v Tokiu niesť vlajky na zajtrajšom otváracom ceremoniáli v každej výprave muž a žena v rámci presadzovania rodovej rovnosti.

Vlajkonosičmi Slovenska budú slalomár Matej Beňuš (33) a strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (37)!



Obaja slovenskí športovci sa na zajtrajšom otváracom ceremoniáli premiérovo predstavia v pozícii vlajkonosičov. „Je to pre mňa veľká pocta. Keby som nebol vlajkonosičom, tak by som asi na ceremoniál ani nešiel a uprednostnil by som oddych, pretože už v nedeľu mám kvalifikáciu,“ povedal pre Nový Čas priamo z dejiska hier slalomár Matej Beňuš, ktorý bude v Tokiu obhajovať striebro v disciplíne C1 z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Vedenie našej výpravy zo žien vybralo do pozície vlajkonosičky strelkyňu Zuzanu Rehák-Štefečekovú.

„Priznám sa, že som nad tým aj rozmýšľala, či sa mi tejto pocty dostane. Keď ponuka prišla, tak ma to veľmi potešilo a môžem povedať, že to bude aj splnený sen. Človek nikdy nevie, či to nebude jeho posledná olympiáda. Už sa na piatok veľmi teším, bude to skvelý zážitok,“ vyjadrila sa z pocitov dvojnásobná strieborná olympijská medailistka z Pekingu 2008 a Londýna 2012.

Vlajkonosiči SR na OH

1996 Atlanta Jozef Lohyňa (zápasenie)

2000 Sydney Slavo Kňazovický (rýchl. kanoistika)

2004 Atény Michal Martikán (vodný slalom)

2008 Peking Elena Kaliská (vodný slalom)

2012 Londýn Jozef Gönci (streľba)

2016 Rio Danka Barteková (streľba)