Švajčiari prišli do Bratislavy pre výhru: Toto môže byť ich veľkou výhodou

David Wagner pôvodne ani nebol na listine kandidátov na trénera futbalového Young Boys Bern. Kluboví funkcionári švajčiarskeho majstra si mysleli, že ho nezaplatia. Napriek tomu tento 49-ročný kormidelník so skúsenosťami z Anglicka aj Nemecka zažije v stredu na bratislavskom Tehelnom poli dvojnásobnú premiéru. V 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov proti ŠK Slovan Bratislava ho čaká nielen prvý súťažný zápas v novom klube, ale aj premiéra v pohárovej Európe.

"Slovan Bratislava považujeme za najsilnejší klub na Slovensku a nebyť koronavírusu, hrali by sme s ním už pred rokom. Naším cieľom je odohrať štyri kvalitné polčasy a postúpiť. V prvom zápase chceme urobiť prvý krok,“ uviedol David Wagner podľa oficiálneho webu ŠK Slovan Bratislava.

Podľa švajčiarskych médií iba tisícka domácich fanúšikov na Tehelnom poli bude veľkou pomocou pre ich mužstvo. "Podmienky, za ktorých sa koná Wagnerova premiéra, sú zvláštne. Elegantný Národný štadión postavený v roku 2019, je dnes najväčšie vakcinačné centrum v Bratislave. Neočkuje sa tu len vtedy, keď sa hrá futbal. Aréna ponúka priestor pre 22 500 divákov, ale na Slovensku stále platia prísne obmedzenia pre športové podujatia. Proti Young Boys bude mať povolený vstup iba 1 000 fanúšikov s permanentkami. Takmer prázdny štadión môže byť pre YB výhodou," nazdáva sa švajčiarsky denník Berner Zeitung.

Rovnaký zdroj pripomína, že Slovan má na rozdiel od YB Bern za sebou toto leto už dva súťažné zápasy. Proti írskemu outsiderovi Shamrock Rovers však najmä v odvete 1. kvalifikačného kola vôbec nebol presvedčivý a prehral 1:2. Postupový gól Slovana v Írsku strelil Vladimír Weiss ml. "Veľmi dobre poznáme schopnosti tohto prominentného hráča klubu s kariérnymi zastávkami v Anglicku, Španielsku aj Taliansku a ktorý je navyše syn trénera Vladimíra Weissa. Urobili sme si analýzu hry Slovana a zhodli sa, čo treba urobiť pre úspech. Bližšie o tom však nebudem hovoriť. Pripravení sme na všetko, čo príde," dodal Wagner.

Podľa výkonného riaditeľa YB Bern Wanju Greuela si v klube uvedomujú dôležitosť dvojsúboja so slovenským majstrom. "Chceli sme predtým odohrať aspoň jedno ligové kolo, ale doma nám nevyšli v ústrety. Kvalifikačné súboje v Lige majstrov sú pre nás jedny z najdôležitejších zápasov celej sezóny," skonštatoval Greuel. "Chceme vyhrať už v Bratislave, aby sme mali dobrú postupovú pozíciu pred odvetou," dodal.

Podľa webu Berner Zeitung v klube veľmi potrebujú viac než 20 miliónov eur, ktoré by získali postupom do hlavnej súťaže Ligy majstrov. Musia však okrem Slovana prekonať aj ďalšie dve prekážky. "Eliminovalo by to straty, ktoré klubu vznikli v uplynulej sezóne vinou pandémie koronavírusu," skonštatoval švajčiarsky zdroj.