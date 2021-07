V Tokiu nás reprezentuje aj krásna atlétka Emma Zapletalová: Ako sa líčim na preteky

Nedávno potešila celé Slovensko. Nielenže získala titul majsterky Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok, ale zároveň vytvorila slovenský rekord aj rekord šampiónatu. Dokáže sa Emma Zapletalová (21) počas olympiády ešte zlepšiť?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako sa cítite po tom úspechu na európskom šampionáte?

Som nesmierne šťastná, že mi to vyšlo a uspela som na vrcholovom podujatí. Znamená to pre mňa veľa, ale asi mi to ešte úplne nedochádza, čo sa mi podarilo. (smiech) Je to zatiaľ môj najväčší úspech, vždy som snívala, že budem stáť na stupni víťazov a budú hrať slovenskú hymnu. Myslím aj na to, že výkon, ktorý som zabehla, je kvalitný čas, ale stále ostávam nastavená tak ako doteraz, teším sa na olympiádu a som zvedavá, aký výkon predvediem tam.

Aké máte pocity z tejto zvláštnej olympiády?

Veľmi sa teším, pretože to bol môj veľký sen, štartovať na olympijských hrách. Musím povedať, že to nevnímam ako zvláštnu olympiádu, som šťastná a je to pre mňa úspech, že som sa na ňu dostala. Som športovec, a tak sú pre mňa dôležité samotné preteky, a tie nebudú ovplyvnené ničím. Samozrejme, človeka zamrzí, že to nebude olympiáda ako tie predošlé, ale stále to beriem tak, že je to najväčší športový sviatok, len teda s rôznymi opatreniami, ale s tým sa nedá nič robiť. Treba to zobrať ako fakt a riadiť sa podľa nich. Vôbec to nehodnotím negatívne, nejdem tam predsa na výlet, ale predovšetkým pretekať.

Riešite pri pretekoch aj svoju vizáž?

Samozrejme, dávam si záležať, aby som na pretekoch dobre vyzerala. Mejkap nepoužívam, keďže sa spotím a chcem, aby pleť dýchala. Takže základ je dať si ľahučko špirálu a jemný, ligotavý tieň, aby to nebolo príliš prehnané. Vlasy nosievam rada zapletené do vrkočov.

Ako sa Emma pripravovala na olympiádu a aké má pred veľkou športovou výzvou pocity? Rozhovor so Zapletalovou, ale aj ďalšími olympioničkami Mintálovou a Mokošovou, nájdete v Novom Čase Víkend, prílohe sobotného Nového Času.