Verstappena po kolízii s Hamiltonom len trochu bolí krk, škoda na aute je trištvrte milióna eur

Max Verstappen je po zle vyzerajúcej nehode na Veľkej cene Veľkej Británie v rámci majstrovského seriálu formuly 1 v Silverstone v poriadku.

Tvrdí to poradca tímu Red Bull Helmut Marko. "Mysleli sme si, že bude z toho tvrdého nárazu úplne stuhnutý, ale má len menšiu bolesť v krku. Inak je všetko v poriadku," uviedol rakúsky expert v rozhovore pre RTL.

Holandský líder seriálu sa na konci prvého kola nedeľňajších dramatických pretekov dostal do kolízie s úradujúcim šampiónom Britom Lewisom Hamiltonom, ktorého neskôr penalizovali desiatimi sekundami za agresívny štýl jazdy. Verstappen v rýchlosti 290 km/h narazil do bariéry s pneumatikami, pričom v danom okamihu na neho pôsobila sila vo veľkosti 51G. Z auta vyšiel po vlastných, ale zjavne otrasený zamieril na vyšetrenia do nemocnice v Coventry. Odtiaľ sa v sprievode otca Josa presunul do hotelovej izby. "Nemocnicu opustil bez vážnych zranení, v hoteli s ním cez noc zostal otec, ale to len z bezpečnostných dôvodov," uviedol Marko.

Niekdajší pilot formuly 1 vyčíslil škodu, ktorú utrpel Red Bull, keď traťoví zamestnanci odvážali zvyšky Verstappenovho monopostu. "Momentálne to vyzerá na trištvrte milióna eur. A zatiaľ nevieme, či budeme môcť zachrániť aspoň motor Honda z vraku auta," vyhlásil 78-ročný rodák z Grazu, ktorý počas kariéry vyhral aj známe vytrvalostné preteky 24 hodín Le Mans.

Verstappen sa na sociálnej sieti vyjadril, že sa mu nepáčilo ako jeho hlavný konkurent Hamilton oslavoval triumf v Silverstone v čase, keď on musel podstúpiť odborné vyšetrenia v nemocnici a nemohol s ním reálne súperiť na trati. Označil to ako nedostatok rešpektu voči nemu. Sedemnásobný majster sveta Hamilton reagoval tým, že sa nemá za čo ospravedlňovať lebo agresívnu jazdu v štýle koleso na koleso predviedli obaja aktéri. Neskôr pre Autosport vyhlásil, že nechce, aby tento incident porušil vzájomnú úctu medzi dvoma najväčšími rivalmi v boji o majstrovský titul.

"Mali by sme sa z tejto nehody poučiť a nájsť rovnováhu v našich jazdách, aby sa také nebezpečné momenty nediali. Málokedy sa stáva, že také čosi spôsobí len jeden vodič. Zväčša ide o kombináciu toho, čo predvedú na trati dvaja alebo viacerí pretekári. Preto by sme sa mali obaja s Maxom poučiť a zachovať si vzájomný rešpekt do budúcnosti," skonštatoval Hamilton.