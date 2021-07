Oktagon sa púšťa do odvážneho projektu: Nabitá pritom nebude len zápasová štartovka!

Organizácia Oktagon predstavuje veľkú novinku pre svojich fanúšikov. Okrem galavečera Oktagon 26 sa na Štvanici bude konať aj Summerfest, ktorý sa bude niesť v atmosfére perfektnej hudby.

Vystúpiť by mali v dátume 23. a 24.7 na Štvanici umelci ako Rytmus, PSH, DJ Wich, Strapo či Marpo. „Neboli festivaly, nekonajú sa akcie a tak sme prišli s myšlienkou dopriať ľudom takýto zážitok. Chceme ísť k ľuďom bližšie aj inou cestou, teda zábavno-športovo-hudobnou, chceme osloviť nielen fanúšikov Oktagonu. Tento projekt mal byť väčší, no riešili sme hlavne to, ako to bude s opatreniami, takže sme sa tentoraz rozhodli pre festival v menšom merítku a ak sa osvedčí, tak to spravíme neskôr vo väčšom. Už teraz to rozhodne bude zážitok aký fanúšikovia i milovníci hudby predtým nezažili,“ konštatoval spoluzakladateľ a riaditeľ Oktagonu Palo Neruda.

V zmysle opatrení pre vstup na festival musia návštevníci doložiť potvrdenie o očkovaní, papier o prekonaní koronavírusu, prípadne test nie starší ako 72 hodín. Pre fanúšikov budú pripravené aj mnohé atrakcie, chýbať pochopiteľne nebudú ani aktivity spojené so samotným Oktagon 26. „Návštevníci si budú môcť vychutnať verejné váženie zápasníkov a tí čo sa neskôr nedostanú k lístkom na turnaj, budú môcť sledovať zápasy pred halou pekne z blízka na veľkoplošnej obrazovke,“ pokračoval Neruda. Oktagon Fight Week bude akcia, ktorú Česko-Slovensko nezažilo.