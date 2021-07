Vladimír Weiss st. bije pred dvojzápasom proti Young Boys Bern na poplach: Favoriti sú tu oni, nie my!

Futbalistov Slovana Bratislava čaká v 2. predkole Ligy majstrov 2021/2022 náročná výzva v podobe dvojzápasu so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern.

V stredu 21. júla ho budú hostiť na Tehelnom poli v prvom zápase (20.30 h), odveta na Wankdorf Stadium s umelou trávou je na programe v stredu 28. júla (20.15).



"Belasí" sa v 1. predkole poriadne nadreli, írsky Shamrock Rovers vyradili po domácej výhre 2:0, resp. prehre 1:2 v Dubline. Zvládnuť prvý krok v pohárovej Európe bolo mimoriadne dôležité. Slovan má po dvojzápase s YBB istotu najmenej ďalších dvoch konfrontácií v pohároch. V prípade postupu cez Švajčiarov sa v 3. predkole LM stretne s postupujúcim z dvojice Lincoln Red Imps z Gibraltáru a CFR Kluž z Rumunska, v prípade eliminácie sa v 3. predkole Európskej ligy UEFA stretne práve s neúspešným z tohto dua. Prípadný postup do play off EL už pre neúspešného v nej znamená účasť v skupine novej súťaže Európskej konferenčnej ligy (EKL).



Slovan už s "mladými chlapcami z Bernu" má vzájomnú skúsenosť, a nie úplne príjemnú. V skupine EL 2014/2015 s ním prehral v septembri 2014 vonku 0:5 na lavičke s trénerom Františkom Strakom. Na domácej pôde už pod vedením Jozefa Chovanca potom nasledovala v novembri prehra 1:3.



Postup cez Írov zariadil gólom Vladimír Weiss ml. po peknej individuálnej akcii. Jeho tréner a otec Vladimír Weiss st. označil za favorita v 2. predkole YBB. "Young Boys Bern je švajčiarsky majster, má dobré mužstvo a v strede niekoľko reprezentantov. Oni budú v druhom kole favoritom, nie my. Budeme bojovať a myslím si, že sa nám bude hrať lepšie, že ukážeme lepší, oduševnený výkon a krajšiu tvár. Musíme sa na nich dobre pripraviť a zanalyzovať, uvidíme. Prišiel som, aby sme zažili niečo dobré, a urobím pre to všetko," povedal pre klubový web.



Vyradenie húževnatého a nepoddajného majstra Írska môže Bratislavčanom pomôcť po mentálnej stránke. "Určite nám môže aj psychicky pomôcť, že sme ten prvý, náročný krok, predsa len zvládli. Treba si do detailov rozobrať, čo bolo zlé, a čo dobré, a spraviť si záver. Už myslíme na ďalšie kolo a na ďalší náročný zápas, ktorý nás čaká,“ vyjadril sa brankár Adrián Chovan.



Pätnásťnásobný majster Švajčiarska v tejto sezóne ešte súťažný duel nehral. Zverenci trénera Davida Wagnera absolvovali päť prípravných zápasov, v rámci ktorých zdolali 2:0 napríklad Feyenoord Rotterdam. Švajčiari už budú môcť počítať s reprezentom Christianom Fassnachtom, ktorý je opäť v tréningu po úspešnom štvrťfinálovom vystúpení na EURO.



Duel v Bratislave povedú rozhodcovia z Anglicka, ako hlavný Chris Kavanagh, ktorému na čiarach budú asistovať krajania Daniel Cook a Daniel Robathan. Zápas v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.